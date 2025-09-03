miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 18:33
Un periodista lloró en la rueda de prensa y Lionel Scaloni se emocionó

“Me diste la alegría más grande de mi vida”, le dijo el cronista al DT de la selección argentina. El emotivo momento culminó con un aplauso de todos los presentes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia.

Lionel Scaloni ofreció una rueda de prensa previa al partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, y el encuentro dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral. El técnico campeón del mundo se conmovió al notar que un periodista rompía en llanto mientras formulaba su pregunta.

“¿Está llorando? No era mi intención”, interrumpió sorprendido Scaloni, justo cuando el cronista terminaba de hablar. El reportero Maxi De Vita Lemus, visiblemente emocionado, alcanzó a decir entre lágrimas: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

De inmediato, la sala estalló en aplausos ante lo inusual del momento. El entrenador, tocado por la situación, señaló al periodista y añadió: “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”, mientras se limpiaba una lágrima y compartía la emoción.

Su vínculo con Messi y un recuerdo imborrable

A Scaloni le preguntaron acerca de su experiencia compartida con Messi en la Selección —recordando que incluso fueron compañeros en el primer partido oficial de la Pulga contra Hungría— y si haberlo dirigido representó el hecho más trascendente de su carrera en el fútbol. “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto”, comentó.

Acto seguido, agregó: "Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”.

Un repaso por la actualidad del plantel

La rueda de prensa, que se extendió por cerca de tres cuartos de hora, transcurrió sin interrupciones y permitió abordar múltiples ejes: desde la carga emotiva de ver a Messi disputar lo que podría ser uno de sus “últimos capítulos” con la Selección, hasta la manera en que se definirá la formación para los duelos restantes de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador.

Al profundizar sobre su intercambio con Messi, Scaloni aseguró que el capitán estará desde el inicio contra la Vinotinto este jueves: “Con Leo hablé cuando llegó y un rato esta semana. No de lo que significa el partido para él. Ya lo dijo, con eso nos quedamos”.

También se refirió a charlas con otros integrantes del plantel, como Rodrigo De Paul, quien dejó el Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami. “Más allá de dónde esté, tendrán que demostrar que están vigentes y bien en sus clubes para jugar en la Selección. Decidiremos siempre por el equipo, eso es lo que todos saben. Está jugando, juega todos los partidos y de acá al Mundial ya veremos cómo va, pero lo conocemos, sabemos su manera de entrenarse, pero la cancha es la que manda”, señaló.

Juventud y futuro en la selección argentina

En cuanto al desempeño del combinado nacional tras conquistar el título en Qatar, Scaloni sostuvo: “Del Mundial para acá el equipo tuvo una línea pareja, incluso tuvo momentos de buen fútbol. Sí es verdad que la intención siempre está de agregarle cosas al equipo, pero a veces los que están afuera juegan a lo mismo y podés cambiar jugadores, pero no tanto de idea”.

En esa línea, indicó: "Es una cosa que tenemos que hacer en algún partido de estos que venga. Pero la tranquilidad es que cuando lo hicimos, el equipo respondió. Dentro del Mundial, hemos cambiado y el equipo respondió. Eso nos deja tranquilo. Si hay que recalcar algo es mantener la línea de juego, más allá de que perdimos partidos con Paraguay y Uruguay. Aún perdiendo, no jugamos bien, pero el equipo trató de mantener la línea de juego".

En la conferencia de prensa, Scaloni se refirió a la posibilidad de que Franco Mastantuono sea parte del once inicial. Explicó que el joven futbolista atraviesa un buen momento tras su llegada al Real Madrid, donde fue bien recibido por el entrenador y sus compañeros, algo que consideró fundamental para su adaptación. El técnico sostuvo que mantuvo conversaciones con él para conocer cómo se siente y no descartó incluirlo desde el arranque.

Además, mencionó a Nico Paz, a quien destacó por su rendimiento frente a Chile, asegurando que demostró estar preparado para afrontar este tipo de compromisos. Según el entrenador, ambos jugadores tienen el potencial de sumar y ser parte del plantel, aunque remarcó que se terminará de definir la decisión en las últimas horas. Scaloni también subrayó que, más allá de la edad, estos jóvenes futbolistas representan una gran proyección para el futuro de la Selección.

Calendario incierto y situación de los jugadores

En sus declaraciones, Lionel Scaloni abordó distintos temas vinculados al calendario de la Selección y al presente de algunos jugadores. Sobre la Finalissima contra España y los amistosos de preparación para el Mundial 2026, el técnico reconoció que todavía no hay certezas.

Explicó que la posibilidad de disputar el partido con la Roja en marzo depende de cómo avance ese país en sus Eliminatorias, mientras que para junio de 2026 persiste la dificultad de conseguir rivales, en gran parte por el impacto que tuvo la creación de la Nations League en el calendario internacional.

La Finalissima 2025 se jugará entre Argentina y España.

Admitió que la situación genera incomodidad, ya que no tienen confirmación sobre lo que ocurrirá en marzo, aunque adelantó que en junio seguramente podrán organizar un encuentro y la intención es que se juegue en Argentina.

En cuanto al plantel, Scaloni fue consultado por Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez. Sobre el capitán, señaló que todos los futbolistas viajarán a Ecuador, aunque dependerá de cómo terminen cada uno de los partidos y de si acumulan sanciones.

En relación al arquero, contó que lo vio de buen ánimo, celebrando su cumpleaños y tranquilo pese a que no se concretó el pase al Manchester United. Según el entrenador, si bien Dibu pudo haber tenido ilusión con ese traspaso, se lo percibe enfocado en la Selección y en su actual club, manteniendo siempre una actitud positiva.

