miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 09:56
Ya clasificados.

La posible formación de Argentina vs Venezuela en el Monumental

Para la última doble fecha FIFA de la Selección Argentina en el Monumental, Scaloni evalúa su equipo habitual con Messi al frente, aunque persisten dos dudas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela.

Con el pasaje al Mundial 2026 ya asegurado, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Argentina volverá a presentarse este jueves a las 20.30 en el Monumental, en un cruce frente a Venezuela por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas (televisado por TyC Sports).

El equipo de Lionel Scaloni jugará las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.
Fútbol.

Se anunció la lista definitiva de la selección argentina para las Eliminatorias
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina  
Despedida.

Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

De cara a este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni evalúa alinear a la base habitual de titulares, con Lionel Messi como principal referente, aunque mantiene dos incógnitas en la formación. El arco seguirá bajo la custodia de Dibu Martínez, mientras que la zaga estaría integrada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, juntos en el entrenamiento de la Selección Argentina durante la antesala al encuentro ante Venezuela en el Monumental.

Formación y dudas: Scaloni define el equipo

Aunque el defensor del Benfica no se sumó a la primera práctica con el resto del plantel, realizando ejercicios en el gimnasio para optimizar su puesta a punto, se mantiene como titular junto a Cuti Romero en el eje de la defensa y, salvo contratiempos, será parte del once inicial.

En la zona media, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Thiago Almada aparecen como certezas para iniciar frente a la Vinotinto, mientras que el cuarto volante genera dudas para Scaloni. Alexis Mac Allister, habitual en la alineación, mantiene su lugar por rendimiento, pero su estado físico preocupa, dado que arrastra una molestia desde su regreso de Inglaterra.

Para el inicio de la última doble fecha FIFA en el Monumental, Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular.

El pampeano no pudo tomar su vuelo a Buenos Aires y se ausentó del primer entrenamiento del seleccionado, aunque se prevé que pueda estar disponible desde el inicio si el DT así lo decide.

Con la ausencia por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco jugará frente a Ecuador, la estrategia de Scaloni apunta a un mediocampo cargado con De Paul, Paredes y Thiago Almada, mientras se define si el cuarto volante será Mac Allister o Giovani Lo Celso.

En ataque, la dupla ofensiva tendrá a Lionel Messi, acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Por el momento, la ventaja parece inclinarse hacia la Araña, aunque la decisión final dependerá de lo que arroje el último ensayo programado para este miércoles.

A qué hora juega Argentina el jueves 4 de septiembre.
La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación.

La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

