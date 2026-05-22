Venta de entradas físicas para Gimnasia de Jujuy - Gimnasia y Tiro: cuándo y a qué hora

El domingo Gimnasia de Jujuy visita a Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 15 y los hinchas del lobo podrán presenciar el clásico del norte en la vecina provincia.

Deportes. Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

Las entradas físicas para la visita se venderán este sábado 23 de mayo en el estadio 23 de Agosto . La boletería habilitada será la de la Popular Norte y atenderá de 10 a 18 horas.

El encuentro se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 18.30, en el estadio David Michel Torino de Salta, donde el Lobo contará con acompañamiento de público visitante.

Además de la venta presencial, las entradas digitales ya se encuentran habilitadas a través del sitio informado por la organización del partido. Según la placa difundida oficialmente, los valores son de $40.000 para popular y $60.000 para platea.

Las mujeres entrarán gratis hasta las 16:30 este domingo al Estadio 23 de Agosto Estadio 23 de Agosto.

Cómo será el operativo para los hinchas jujeños

Para el clásico en Salta habrá un operativo especial de seguridad. Según informó el comisario Flavio Peloc, de la Policía de Salta, la fase central comenzará a las 16 e incluirá a 360 efectivos. También habrá controles en el río Las Pavas, con intervención de Seguridad Vial, y otro punto de control para quienes ingresen por El Carmen hacia el departamento La Caldera.

Los hinchas de Gimnasia de Jujuy ocuparán la tribuna del sector norte del estadio salteño. Desde la Policía remarcaron que en Salta rige la ley de tolerancia cero al alcohol al conducir y que no ingresarán al estadio las personas alcoholizadas.

Qué se podrá llevar al estadio

En los controles también se requisará para evitar el ingreso de elementos contundentes. Las banderas flameadoras estarán permitidas, siempre que tengan caños de PVC flexible y no incluyan mensajes agresivos, discriminatorios o insultantes hacia otros clubes.

No se permitirá el ingreso de rollos de papel, aunque sí estará permitido llevar papel picado. También se confirmó que los simpatizantes jujeños podrán asistir con camisetas de Gimnasia, ya que tendrán un sector designado dentro del estadio.