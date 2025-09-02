¿A qué hora juega Argentina el jueves 4 de septiembre?

La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación en el predio Lionel Messi, propiedad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, de cara a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El equipo enfrentará a Venezuela como local y luego visitará a Ecuador, sin la presión de conseguir resultados positivos, ya que ya está clasificado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y mantiene asegurado el primer puesto de la tabla.
El conjunto que conduce Lionel Scaloni será local en el primer compromiso, enfrentando a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Estadio Monumental.
En el encuentro previo entre ambos equipos se registró un empate 1-1. Cinco días más tarde, el martes 9, la selección viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador desde las 20 horas (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha. En su enfrentamiento anterior en la jornada inaugural, el campeón del mundo se impuso 1-0.
La agenda de la selección argentina
Lunes 1 de septiembre
- 18:00: Entrenamiento.
Martes 2 de septiembre
- 17:00: Entrenamiento.
lionel scaloni lionel messi.jpg
Miércoles 3 de septiembre
- Hora a confirmar: Conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni.
- 17:00: Entrenamiento.
Jueves 4 de septiembre
- 20.30: Argentina vs. Venezuela.
Viernes 5 de septiembre
- 11:00: Entrenamiento.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina
La selección argentina lidera cómodamente la tabla de posiciones con 35 unidades, gracias a 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, sacándole una ventaja de diez puntos a su inmediato perseguidor, Ecuador, que suma 25.
En este marco, sin importar los resultados que obtenga en los próximos encuentros, cerrará en la cima de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por segunda vez consecutiva.
Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Ecuador
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
El Dibu Martínez es figura en el fútbol inglés.
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Lionel Messi - Selección Argentina
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
El juvenil ya debutó en la Selección argentina mayor.
Cuándo sería el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid.
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
