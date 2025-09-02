¿A qué hora juega Argentina el jueves 4 de septiembre?

La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación.

La selección argentina comenzará este lunes los trabajos de preparación en el predio Lionel Messi, propiedad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, de cara a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El equipo enfrentará a Venezuela como local y luego visitará a Ecuador, sin la presión de conseguir resultados positivos, ya que ya está clasificado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y mantiene asegurado el primer puesto de la tabla.

lionel scaloni.jpg El conjunto que conduce Lionel Scaloni será local en el primer compromiso, enfrentando a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Estadio Monumental.

En el encuentro previo entre ambos equipos se registró un empate 1-1. Cinco días más tarde, el martes 9, la selección viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador desde las 20 horas (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha. En su enfrentamiento anterior en la jornada inaugural, el campeón del mundo se impuso 1-0.

La agenda de la selección argentina Lunes 1 de septiembre - 18:00: Entrenamiento. Martes 2 de septiembre - 17:00: Entrenamiento. lionel scaloni lionel messi.jpg Miércoles 3 de septiembre - Hora a confirmar: Conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. - 17:00: Entrenamiento. Jueves 4 de septiembre - 20.30: Argentina vs. Venezuela. Viernes 5 de septiembre - 11:00: Entrenamiento. Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina La selección argentina lidera cómodamente la tabla de posiciones con 35 unidades, gracias a 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, sacándole una ventaja de diez puntos a su inmediato perseguidor, Ecuador, que suma 25. En este marco, sin importar los resultados que obtenga en los próximos encuentros, cerrará en la cima de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 por segunda vez consecutiva. Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Ecuador Arqueros Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella El Dibu Martínez es figura en el fútbol inglés. Defensores Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth Lionel Messi - Selección Argentina Mediocampistas Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa El juvenil ya debutó en la Selección argentina mayor. Cuándo sería el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Delanteros Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

