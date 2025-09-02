Quiénes son los refuerzos jujeños de Jujuy Básquet y cuántos se sumarán al plantel

Jujuy Básquet volverá a ser parte de la Liga Argentina en una nueva temporada. En este marco, ya se trabaja en la conformación del plantel profesional que representará a la provincia desde noviembre, con tres jugadores jujeños confirmados oficialmente como integrantes del equipo.
De acuerdo a lo informado a TodoJujuy.com, serán en total seis los jugadores de la provincia que integrarán la plantilla para la temporada 2025-2026, bajo la conducción de Guillermo Tasso.
Quiénes son los jujeños que forman parte de Jujuy Básquet
Matías Gutiérrez
Tiene 17 años, mide 1.72 metros y su posición es base.
Victor Leaño
Tiene 16 años, mide 1.88 metros y su posición es alero.
Tiago Nistal
Tiene 15 años, mide 1.90 metros y su posición es alero.
Guillermo Tasso jujuy basquet
Serán seis los refuerzos jujeños
Si bien por el momento fueron anunciados solo tres refuerzos, nuestro medio pudo conocer que en total serán seis los jugadores de Jujuy que integrarán el plantel profesional que dirigirá Guillermo Tasso.
La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos
La temporada 2025/26 de La Liga Argentina se disputará con 34 clubes. La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 -17 por Conferencia-, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.
Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.
La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.
Conferencia Norte con la participación de Jujuy Básquet
-
Amancay de La Rioja
-
Barrio Parque de Córdoba
-
Bochas de Colonia Caroya
-
Colón de Santa Fe
-
Comunicaciones de Mercedes
-
Estudiantes de Tucumán
-
Fusión Riojana
-
Hindú de Córdoba
-
Huracán de Las Heras
-
Independiente de Santiago del Estero
-
Jujuy Básquet
-
Rivadavia de Mendoza
-
Salta Basket
-
San Isidro de San Francisco
-
Santa Paula de Galvez
-
Sportivo Suardi
-
Villa San Martín de Resistencia
Conferencia Sur
-
Centenario de Venado Tuerto
-
Central Entrerriano de Gualeguaychú
-
Ciclista Juninense
-
Deportivo Norte de Armstrong
-
Deportivo Viedma
-
El Talar
-
Gimnasia y Esgrima La Plata
-
La Unión de Colón
-
Lanús
-
Pergamino Básquet
-
Pico Football Club
-
Provincial de Rosario
-
Quilmes de Mar del Plata
-
Racing de Avellaneda
-
Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
-
Unión de Mar del Plata
-
Villa Mitre de Bahía Blanca
