2 de septiembre de 2025 - 11:26
Deportes.

Quiénes son los refuerzos jujeños de Jujuy Básquet y cuántos se sumarán al plantel

Jujuy Básquet anunció la incorporación de tres jugadores de la provincia para el plantel profesional 2025-2026. Te contamos cuántos se incorporarán.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jugadores de gimnasia de jujuy

Jujuy Básquet volverá a ser parte de la Liga Argentina en una nueva temporada. En este marco, ya se trabaja en la conformación del plantel profesional que representará a la provincia desde noviembre, con tres jugadores jujeños confirmados oficialmente como integrantes del equipo.

JujuyBásquet confirmó a un nuevo refuerzo 
Expectativas.

Jujuy Básquet confirmó a un nuevo refuerzo para la Liga Argentina
Gimnasia de Jujuy
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: día, horario, árbitro y televisación confirmada

De acuerdo a lo informado a TodoJujuy.com, serán en total seis los jugadores de la provincia que integrarán la plantilla para la temporada 2025-2026, bajo la conducción de Guillermo Tasso.

Quiénes son los jujeños que forman parte de Jujuy Básquet

Matías Gutiérrez

Tiene 17 años, mide 1.72 metros y su posición es base.

Victor Leaño

Tiene 16 años, mide 1.88 metros y su posición es alero.

Tiago Nistal

Tiene 15 años, mide 1.90 metros y su posición es alero.

Guillermo Tasso jujuy basquet

Serán seis los refuerzos jujeños

Si bien por el momento fueron anunciados solo tres refuerzos, nuestro medio pudo conocer que en total serán seis los jugadores de Jujuy que integrarán el plantel profesional que dirigirá Guillermo Tasso.

La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos

La temporada 2025/26 de La Liga Argentina se disputará con 34 clubes. La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 -17 por Conferencia-, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Conferencia Norte con la participación de Jujuy Básquet

  1. Amancay de La Rioja

  2. Barrio Parque de Córdoba

  3. Bochas de Colonia Caroya

  4. Colón de Santa Fe

  5. Comunicaciones de Mercedes

  6. Estudiantes de Tucumán

  7. Fusión Riojana

  8. Hindú de Córdoba

  9. Huracán de Las Heras

  10. Independiente de Santiago del Estero

  11. Jujuy Básquet

  12. Rivadavia de Mendoza

  13. Salta Basket

  14. San Isidro de San Francisco

  15. Santa Paula de Galvez

  16. Sportivo Suardi

  17. Villa San Martín de Resistencia

Conferencia Sur

  1. Centenario de Venado Tuerto

  2. Central Entrerriano de Gualeguaychú

  3. Ciclista Juninense

  4. Deportivo Norte de Armstrong

  5. Deportivo Viedma

  6. El Talar

  7. Gimnasia y Esgrima La Plata

  8. La Unión de Colón

  9. Lanús

  10. Pergamino Básquet

  11. Pico Football Club

  12. Provincial de Rosario

  13. Quilmes de Mar del Plata

  14. Racing de Avellaneda

  15. Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

  16. Unión de Mar del Plata

  17. Villa Mitre de Bahía Blanca

