Quiénes son los refuerzos jujeños de Jujuy Básquet y cuántos se sumarán al plantel

Jujuy Básquet volverá a ser parte de la Liga Argentina en una nueva temporada. En este marco, ya se trabaja en la conformación del plantel profesional que representará a la provincia desde noviembre, con tres jugadores jujeños confirmados oficialmente como integrantes del equipo.

Expectativas. Jujuy Básquet confirmó a un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

De acuerdo a lo informado a TodoJujuy.com , serán en total seis los jugadores de la provincia que integrarán la plantilla para la temporada 2025-2026, bajo la conducción de Guillermo Tasso.

Tiene 17 años, mide 1.72 metros y su posición es base.

Tiene 16 años, mide 1.88 metros y su posición es alero.

Tiago Nistal

Tiene 15 años, mide 1.90 metros y su posición es alero.

Guillermo Tasso jujuy basquet

Serán seis los refuerzos jujeños

Si bien por el momento fueron anunciados solo tres refuerzos, nuestro medio pudo conocer que en total serán seis los jugadores de Jujuy que integrarán el plantel profesional que dirigirá Guillermo Tasso.

La Liga Argentina 2025/26 se disputará con 34 equipos

La temporada 2025/26 de La Liga Argentina se disputará con 34 clubes. La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 -17 por Conferencia-, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

Por otra parte, Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet.

Conferencia Norte con la participación de Jujuy Básquet

Amancay de La Rioja Barrio Parque de Córdoba Bochas de Colonia Caroya Colón de Santa Fe Comunicaciones de Mercedes Estudiantes de Tucumán Fusión Riojana Hindú de Córdoba Huracán de Las Heras Independiente de Santiago del Estero Jujuy Básquet Rivadavia de Mendoza Salta Basket San Isidro de San Francisco Santa Paula de Galvez Sportivo Suardi Villa San Martín de Resistencia

Conferencia Sur