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4 de mayo de 2026 - 12:38
Deportes.

Jujuy Básquet Adaptado debutó en la Liga Nacional y ya piensa en la segunda fecha

Jujuy Básquet Adaptado jugó la primera fecha de la Liga Nacional en Buenos Aires, bajo la conducción de Gustavo Lemos. Ahora piensan en el 13 y 14 de junio.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El conjunto provincial integra la Zona C junto a equipos de Río Gallegos, Río Negro y Santa Fe. La competencia reúne a solo 11 equipos en la máxima categoría, y Jujuy Básquet Adaptado es el único representante del NOA y NEA, un dato que marca la importancia de su presencia en el torneo.

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El debut en la Liga Nacional

Tras el regreso de la primera fecha, Gustavo Lemos dialogó con TodoJujuy y Canal 4 sobre el desempeño del equipo, los aspectos deportivos que dejaron los partidos y el esfuerzo que implica competir a nivel nacional.

Es una categoría muy exigente en todos los sentidos, y por ahí hay cositas mínimas que están en el deporte de elite que marcan la diferencia. Nosotros tuvimos tres partidos, habíamos preparado dos partidos que apuntábamos a ganar”, explicó el entrenador.

Lemos repasó que el primer encuentro, ante Río Gallegos, se definió sobre el final. “El primero con Río Gallegos se nos escapó en los últimos 30 segundos”, señaló.

Luego, el equipo tuvo un cruce de alta exigencia frente a Santa Fe, un rival con jugadores de selección. “Después nos tocaba jugar con Santa Fe, donde juega la capitana de la Selección femenina, uno de los chicos también juega en la Selección mayor y los otros tres son titulares en la Selección juvenil”, detalló.

Sobre el cierre de la fecha, el DT reconoció que el desgaste también se sintió en cancha:

“El último partido contra Río Negro nos agarró el bajón y entramos muy desconcentrados a la cancha y lo perdimos”. “El último partido contra Río Negro nos agarró el bajón y entramos muy desconcentrados a la cancha y lo perdimos”.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional
Gustavo Lemos - Dir. T&eacute;cnico: JUJUY B&Aacute;SQUET ADAPTADO

Gustavo Lemos - Dir. Técnico: JUJUY BÁSQUET ADAPTADO

“Somos el equipo que más viaja en el país”

Más allá de lo deportivo, Lemos puso el foco en uno de los grandes desafíos que enfrenta el plantel: los viajes. Por ubicación geográfica, Jujuy Básquet Adaptado debe recorrer enormes distancias para competir en la Liga Nacional.

Ahora nos toca 13 y 14 de junio, la segunda fecha en la provincia de Santa Fe. Los viajes son largos. Somos el equipo que más viaja en el país”, sostuvo el entrenador.

En ese sentido, recordó que el año pasado también debieron afrontar traslados extensos para poder competir. “Nosotros siempre nos movemos en micro. El año pasado hicimos tres o cuatro viajes a Bahía Blanca; fuimos a San Rafael, al sur de Mendoza. Somos los que más viajamos”, remarcó.

“Somos el equipo que más viaja en el país” “Somos el equipo que más viaja en el país”

El esfuerzo del plantel y las familias

El director técnico también destacó que se trata de un equipo de deporte adaptado, por lo que cada traslado implica una organización especial y un esfuerzo físico y emocional mayor para deportistas, cuerpo técnico y familias.

Recordemos que estamos hablando de un equipo deportivo adaptado. Sus deportistas son personas en silla de ruedas con diferentes tipos de discapacidad. Desde ya viajar en colectivo estos viajes tan largos son desgastantes; aquí hay que sumarle las necesidades de cada integrante”, explicó.

Aun así, Lemos valoró el compromiso colectivo y el acompañamiento permanente dentro del grupo. “Entre todos nos vamos dando una mano”, expresó, al describir cómo atraviesan cada viaje y cada competencia.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional
Jujuy B&aacute;squet Adaptado inici&oacute; su camino en 2023 en la tercera categor&iacute;a, logrando&nbsp;ascender en 2024 a la segunda divisi&oacute;n&nbsp;y alcanzando en 2025 su debut en la m&aacute;xima categor&iacute;a&nbsp;del b&aacute;squet adaptado argentino.

Jujuy Básquet Adaptado inició su camino en 2023 en la tercera categoría, logrando ascender en 2024 a la segunda división y alcanzando en 2025 su debut en la máxima categoría del básquet adaptado argentino.

La segunda fecha será en Santa Fe

Después del debut en San Justo, el equipo jujeño ya tiene la mirada puesta en la próxima instancia de la Liga Nacional. La segunda fecha será el 13 y 14 de junio en Santa Fe, donde Jujuy Básquet Adaptado buscará corregir detalles y mejorar su rendimiento.

El miércoles volvemos a entrenar, sabemos qué es lo que tenemos que mejorar y apuntamos a la segunda fecha”, afirmó Lemos.

Con sacrificio, recorrido nacional y una representación histórica para la región, Jujuy Básquet Adaptado continúa abriéndose camino en la máxima categoría del básquet adaptado argentino.

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