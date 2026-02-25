Básquet adaptado: Jujuy suma equipamiento clave para el Nacional

Ayuda para el equipo provincial de básquet adaptado.

El Gobierno de Jujuy entregó equipamiento clave al equipo provincial de básquet adaptado para afrontar el campeonato nacional. Se trata de cubiertas importadas, especialmente diseñadas para la práctica del básquet en silla de ruedas, un insumo fundamental para garantizar el rendimiento y la seguridad de los deportistas durante la competencia.

La gestión fue articulada a través de la Dirección de Gestión de la Gobernación, con el acompañamiento de autoridades provinciales, y permitió renovar las cubiertas de seis sillas deportivas que utiliza el plantel jujeño. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al certamen nacional que comenzará en abril.

El jugador Jonathan Guanuco destacó que el recambio de cubiertas es clave para la temporada: “La silla tiene que estar en óptimas condiciones para competir. Este tipo de equipamiento marca la diferencia en el rendimiento”. Además, señaló que el equipo ya completó la pretemporada y se prepara para el debut en el torneo.

Guanuco agradeció el respaldo del gobernador Carlos Sadir y de las autoridades provinciales por el acompañamiento al deporte adaptado. En la misma línea, el entrenador Gustavo Lemos subrayó que las cubiertas importadas “no son un simple elemento deportivo, sino una herramienta para igualar condiciones entre deportistas con discapacidad y quienes no la tienen”.

Básquet adaptado: el equipo jujeño se prepara para el Nacional El plantel entrena los lunes, miércoles y viernes en el Estadio Olímpico de Palpalá y se enfoca en el próximo certamen nacional, donde enfrentará a equipos de Río Gallegos, Santa Fe y Buenos Aires. Tras su debut en primera división el año pasado —cuando logró mantener la categoría y ubicarse entre los diez mejores del país—, el objetivo para esta temporada es clasificar a los playoffs. Con esta entrega, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el deporte inclusivo, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de los atletas jujeños.

