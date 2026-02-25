miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 20:45
Deportes.

Básquet adaptado: Jujuy suma equipamiento clave para el Nacional

El Gobierno de Jujuy entregó cubiertas importadas para sillas deportivas del equipo provincial de básquet adaptado, de cara al inicio del campeonato nacional en abril.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ayuda para el equipo provincial de básquet adaptado.

Ayuda para el equipo provincial de básquet adaptado.

Lee además
jujuy basquet vive a pleno el carnaval y juega este sabado ante barrio parque
Liga Argentina.

Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque
El Jujuy Básquet lo peleó y llegó a empatar en 70, pero un triple de Bertona a 12 segundos sentenció el 79-71 para Barrio Parque en la Liga Argentina.
Federación de Básquet.

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

La gestión fue articulada a través de la Dirección de Gestión de la Gobernación, con el acompañamiento de autoridades provinciales, y permitió renovar las cubiertas de seis sillas deportivas que utiliza el plantel jujeño. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al certamen nacional que comenzará en abril.

El jugador Jonathan Guanuco destacó que el recambio de cubiertas es clave para la temporada: “La silla tiene que estar en óptimas condiciones para competir. Este tipo de equipamiento marca la diferencia en el rendimiento”. Además, señaló que el equipo ya completó la pretemporada y se prepara para el debut en el torneo.

Guanuco agradeció el respaldo del gobernador Carlos Sadir y de las autoridades provinciales por el acompañamiento al deporte adaptado. En la misma línea, el entrenador Gustavo Lemos subrayó que las cubiertas importadas “no son un simple elemento deportivo, sino una herramienta para igualar condiciones entre deportistas con discapacidad y quienes no la tienen”.

Básquet adaptado: el equipo jujeño se prepara para el Nacional

El plantel entrena los lunes, miércoles y viernes en el Estadio Olímpico de Palpalá y se enfoca en el próximo certamen nacional, donde enfrentará a equipos de Río Gallegos, Santa Fe y Buenos Aires.

Tras su debut en primera división el año pasado —cuando logró mantener la categoría y ubicarse entre los diez mejores del país—, el objetivo para esta temporada es clasificar a los playoffs. Con esta entrega, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el deporte inclusivo, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el desarrollo de los atletas jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia

Jujuy Básquet venció a Huracán en Las Heras y cerró una gira perfecta en Mendoza

La Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA por falta de información contable

Lo que se lee ahora
Sede de la AFA.
Causa.

La Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA por falta de información contable

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel