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29 de abril de 2026 - 16:41
Deportes.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional: cuándo y contra quiénes

Arranca la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado este viernes, con la participación de Jujuy Básquet Adaptado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

El equipo de Jujuy Básquet Adaptado arranca este viernes 1 de mayo y sábado 2 la Liga Nacional de Básquet Adaptado. El equipo jujeño tiene como entrenador a Gustavo Lemos y la primera fecha la jugará en San Justo, Buenos Aires.

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El conjunto jujeño comparte la Zona C con Crigal de Río Gallegos, Cripal de Río Negro y Cilsa de Santa Fe: “Estamos muy ansiosos por el debut de este año”, dijo el entrenador a horas de arrancar el año deportivo en la máxima categoría.

La Liga Nacional tiene sólo 11 equipos en la máxima categoría y Jujuy Básquet es el único representante del NOA y NEA. Lemos destacó el aporte del Gobierno para ser parte de la competencia. “Sería imposible llevar adelante este proyecto deportivo sin su apoyo”.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional
Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

La trayectoria de Jujuy Básquet Adaptado

Jujuy Básquet Adaptado inició su camino en 2023 en la tercera categoría, logrando ascender en 2024 a la segunda división y alcanzando en 2025 su debut en la máxima categoría del básquet adaptado argentino. El 2026 es el segundo año en la primera. Los partidos del equipo jujeño podrán ser seguidos en vivo a través de sus redes sociales.

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional
Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

Jujuy Básquet Adaptado debuta en la Liga Nacional

Cómo se juega el básquet adaptado

Es un deporte paralímpico para personas con discapacidad físico-motora, con reglas muy similares al convencional. Mantiene las medidas de la cancha y altura del aro (3,05 m), adaptando el manejo de la silla: se permiten máximo dos impulsos sin botar o pasar el balón.

El partido se juega entre dos equipos de 5 personas, con 4 períodos. Los jugadores no pueden levantar los glúteos del asiento. Se asigna una puntuación a cada jugador (1.0 a 4.5) según su capacidad funcional, con un máximo de 14 o 14,5 puntos permitidos en cancha por equipo para asegurar igualdad.

Se utilizan sillas de ruedas adaptadas y estandarizadas según la IWBF. Es uno de los deportes más populares de los Juegos Paralímpicos, con historia desde Roma 1960. En Argentina, la FABA (Federación Argentina de Básquetbol Adaptado) regula la actividad a nivel local.

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