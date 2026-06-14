Mundial 2026: Australia dio el golpe y venció a Turquía 2 a 0

Australia le ganó a Turquía.

Australia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 0 a Turquía en un encuentro correspondiente al Grupo D. El conjunto oceánico sorprendió a uno de los equipos que llegaba con mayores expectativas y arruinó el regreso de los turcos a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia.

El primer golpe llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando el joven delantero Nestory Irankunda aprovechó una rápida transición ofensiva para abrir el marcador y desatar el festejo australiano. A partir de allí, los dirigidos por Tony Popovic apostaron al orden defensivo y a los contraataques para sostener la ventaja.

Turquía dominó ampliamente la posesión de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Patrick Beach y una defensa que respondió en los momentos decisivos. Pese a registrar una gran cantidad de remates, el conjunto europeo no logró vulnerar el arco rival.

Cuando los turcos buscaban desesperadamente el empate, Connor Metcalfe sentenció la historia a los 75 minutos con un potente remate que estableció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Australia suma tres puntos fundamentales en el Grupo D y llega con confianza a su próximo compromiso frente a Estados Unidos. Turquía, en tanto, quedó obligada a recuperarse ante Paraguay para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Embed

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