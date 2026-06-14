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14 de junio de 2026 - 10:05
Fútbol.

Mundial 2026: Australia dio el golpe y venció a Turquía 2 a 0

Con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, el conjunto oceánico sumó tres puntos clave para posicionarse en su zona.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Australia le ganó a Turquía.

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El primer golpe llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando el joven delantero Nestory Irankunda aprovechó una rápida transición ofensiva para abrir el marcador y desatar el festejo australiano. A partir de allí, los dirigidos por Tony Popovic apostaron al orden defensivo y a los contraataques para sostener la ventaja.

Turquía dominó ampliamente la posesión de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Patrick Beach y una defensa que respondió en los momentos decisivos. Pese a registrar una gran cantidad de remates, el conjunto europeo no logró vulnerar el arco rival.

Cuando los turcos buscaban desesperadamente el empate, Connor Metcalfe sentenció la historia a los 75 minutos con un potente remate que estableció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Australia suma tres puntos fundamentales en el Grupo D y llega con confianza a su próximo compromiso frente a Estados Unidos. Turquía, en tanto, quedó obligada a recuperarse ante Paraguay para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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