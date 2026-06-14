Portugal inicia su recorrido en el Mundial 2026 frente a Congo con un cruce inédito

El juego entre Portugal y RD Congo se disputará el próximo miércoles 17 de junio por la fecha 1 del grupo K del Mundial, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Houston.

Europeos y africanos abrirán su participación en el Grupo K con un enfrentamiento sin antecedentes entre ambas selecciones.

Portugal disputará su novena edición en un Mundial, consolidando una trayectoria que comenzó en Inglaterra 1966.

Sus mejores campañas llegaron en Inglaterra 1966 y Alemania 2006, torneos en los que alcanzó las semifinales y finalizó en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. En ambas ediciones, además, completó una fase de grupos perfecta.

El conjunto luso volverá a tener como uno de los principales protagonistas a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués buscará convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales, además de ampliar su registro como el único jugador que ha logrado marcar goles en cinco ediciones diferentes del torneo.

La República Democrática del Congo, en tanto, regresa a la máxima cita del fútbol tras 52 años de ausencia.

Su única participación fue en Alemania 1974, bajo la denominación de Zaire. En aquella edición, los Leopardos cayeron en sus tres presentaciones, recibieron 14 goles y no lograron convertir.

Congo finalizó en el segundo puesto del Grupo B de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), lo que lo llevó a disputar el repechaje intercontinental frente a Jamaica. Cuando el partido parecía destinado a los penales, apareció Axel Tuanzebe para anotar un agónico gol en el tiempo suplementario y sellar el boleto de su país hacia el Mundial 2026.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Portugal en los próximos partidos del Mundial

Grupo K - Fecha 2: vs Uzbekistán: 23 de junio - 14:00 (hora Argentina)

Grupo K - Fecha 3: vs Colombia: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RD Congo en los próximos partidos del Mundial

Grupo K - Fecha 2: vs Colombia: 23 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Grupo K - Fecha 3: vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horario Portugal y RD Congo, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)