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30 de julio de 2026 - 21:13
Deportes.

Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional de Trampolín

Tobías Cruz y Karim Jure lograron cuatro podios en la Copa Nacional de Trampolín disputada en Buenos Aires.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional deTrampolín

Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional de Trampolín

Los gimnastas jujeños Tobías Cruz y Karim Jure tuvieron una destacada participación en la Copa Nacional de Trampolín “Joe Siciliano”, desarrollada en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

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El certamen es uno de los tres eventos nacionales que otorgan puntos para el ranking y reunió a deportistas de diferentes puntos del país. Los representantes de Aizen llegaron a la competencia después de completar una exigente gira internacional por Portugal.

Cuatro podios para los representantes de Jujuy

Karim Jure consiguió el primer puesto en la prueba de Trampolín, con una puntuación de 39,56 y 49 puntos. Además, finalizó segundo en Doble Mini Tramp, donde alcanzó una marca de 40,800. Por su parte, Tobías Cruz obtuvo el segundo lugar en Trampolín, con registros de 42,44 y 53,15, mientras que se ubicó tercero en Doble Mini Tramp con 44,200 puntos.

Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional de Trampolín

Gimnastas jujeños se destacaron en la Copa Nacional de Trampolín

Una competencia después de la gira por Portugal

Antes de participar en la Copa Joe Siciliano, los deportistas compitieron en las ciudades portuguesas de Coimbra y Santarém. El calendario los obligó a continuar inmediatamente con el evento nacional, considerado prácticamente obligatorio por su importancia para el ranking.

La seguidilla de competencias permitió poner en evidencia la importancia del roce deportivo de alto nivel para el crecimiento de los jóvenes gimnastas jujeños. En la competencia desarrollada en Moreno se sintió la ausencia de Adriano Montenovi, quien todavía no regresó al país después de la gira internacional.

Los resultados en Coimbra

En la competencia disputada en Coimbra, Karim Jure terminó en el puesto 23 de Doble Mini Tramp y en la posición 15 de Trampolín, con puntuaciones de 39,95 y 47,56.

Tobías Cruz se ubicó 29° en Doble Mini Tramp y 29° en Trampolín, con registros de 52,72 y 16,66. Nano, en tanto, finalizó 19° en Doble Mini Tramp y 31° en Trampolín, con marcas de 52,12 y 46,34.

La actuación en Santarém

Karim Jure consiguió el sexto puesto en Doble Mini Tramp con 47,200 puntos y terminó 20° en Trampolín, con registros de 40,79 y 25,49.

Tobías Cruz fue 20° en Doble Mini Tramp, con 17,800, y ocupó el puesto 22 en Trampolín, con puntuaciones de 13,65 y 51,58.

Nano completó una destacada presentación al terminar tercero en Doble Mini Tramp, con 47,800 puntos, y cuarto en Trampolín, con marcas de 45,04 y 53,37.

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