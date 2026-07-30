Boicot a la FIFA: cuáles son los torneos que podrían perder las selecciones europeas. 

La UEFA expresó su rechazo a la propuesta de Gianni Infantino y acordó avanzar con un boicot a la FIFA y al Mundial en caso de que continúe el plan de reestructuración comercial. El proyecto modificaría la gestión de los negocios y eventos como la Copa del Mundo.

La UEFA cuestionó la iniciativa impulsada por Gianni Infantino y decidió analizar un boicot a las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial , si se mantiene la propuesta de cambios en la estructura comercial de la organización. La reforma alcanzaría la administración de torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes .

La tensión entre la UEFA y la FIFA escaló este jueves , luego de que la confederación europea confirmara que sus 55 selecciones dejarán de competir en torneos organizados por el ente mundial mientras no se retire el plan de reforma comercial. La medida amenaza competencias que ya figuran en el calendario internacional.

La decisión profundiza el conflicto en el fútbol internacional y pone en riesgo torneos ya programados, desde el Mundial Femenino Sub-20 de septiembre hasta la Copa del Mundo femenina de 2027 .

De acuerdo con el comunicado de la UEFA, el primer torneo que se vería afectado por la medida sería la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se disputará en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre. El certamen cuenta con seis selecciones europeas clasificadas, además del país anfitrión.

Entre los equipos mencionados figuran España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. En el calendario también aparecen los playoffs europeos para la Copa Mundial Femenina, previstos para octubre, con la participación de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

En el calendario masculino, la próxima competencia comprometida sería el Mundial Sub-17 de Qatar, previsto para noviembre. El certamen contará, en principio, con la presencia de Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia, todas clasificadas por la UEFA.

El impacto del boicot no se limitaría a los torneos juveniles. Si la ruptura entre la UEFA y la FIFA se mantiene, también quedarían comprometidas competencias de mayores como el Mundial femenino de Brasil 2027 y la Copa del Mundo de 2030, además del Mundial Sub-20 masculino de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La decisión alcanzaría igualmente a los campeonatos de futsal y fútbol playa, mientras que la presencia de los clubes europeos en el Mundial de Clubes de 2029 también quedaría en duda.

El proyecto impulsado por Gianni Infantino contempla la creación de una nueva entidad comercial, de la que entre un 20% y un 30% quedaría en manos de inversores privados. La FIFA aseguró que esos accionistas no tendrán poder de control y que todos los beneficios netos serán destinados al desarrollo del fútbol. La propuesta también incluye un aumento de los fondos distribuidos entre sus 211 federaciones afiliadas.

Qué dice el comunicado de la UEFA

La primera respuesta oficial de la UEFA llegó a través de un comunicado difundido en su página web. La confederación, encabezada por Aleksander eferin, advirtió que ninguna de sus selecciones competirá en torneos organizados por la FIFA mientras se mantenga la propuesta de reforma.

Además, lanzó un duro mensaje contra la iniciativa: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta".

La UEFA sostuvo que el plan promovido por la FIFA coloca a las federaciones nacionales ante una disyuntiva sin margen de negociación. En ese sentido, afirmó que el organismo mundial plantea un "ultimátum" para aceptar la reforma o afrontar sus consecuencias. También acusó a la FIFA de actuar mediante la "intimidación" y calificó la iniciativa como "un acto de coerción" incompatible con el rol que debe cumplir la entidad rectora del fútbol.