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29 de julio de 2026 - 15:20
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Mundial 2026: FIFA investiga a Argentina por la bandera de Malvinas y los disturbios

El organismo inició actuaciones contra la AFA, tres futbolistas argentinos y Roberto Ayala por el Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: FIFA investiga a Argentina por la bandera de Malvinas y los disturbios

Mundial 2026: FIFA investiga a Argentina por la bandera de Malvinas y los disturbios

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diferentes situaciones ocurridas durante el Mundial 2026. La investigación también alcanza a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por los incidentes registrados después de la final ante España.

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La Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol difundió la decisión este miércoles 29 de julio. Del lado español, también será analizado el comportamiento de Gavi, quien participó de uno de los enfrentamientos producidos dentro del campo de juego.

Mundial 2026: FIFA investiga a Argentina por la bandera de Malvinas y los disturbios

Mundial 2026: FIFA investiga a Argentina por la bandera de Malvinas y los disturbios

Entre los episodios incluidos en la investigación aparece la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, que algunos integrantes del plantel mostraron luego de la clasificación a la final. La Selección Argentina había conseguido el pase al partido decisivo el miércoles 16 de julio, luego de remontar el encuentro ante Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta.

Giovani Lo Celso fue uno de los futbolistas que exhibió la bandera, mientras que Lisandro Martínez sostuvo uno de sus extremos. La imagen generó repercusiones en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países.

Los incidentes después de la final del Mundial

La FIFA también recibió el informe elaborado por el procurador designado para analizar los episodios ocurridos luego de la final del domingo 19 de julio, disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Después del pitazo final se produjeron al menos tres focos de conflicto entre integrantes de los seleccionados de Argentina y España. Uno de los cruces tuvo como protagonista a Nahuel Molina, quien lanzó un manotazo contra Rodri luego de una provocación de otro futbolista español.

En otro sector del campo, Gavi intentó golpear a Leandro Paredes. Posteriormente, Thiago Almada y el mediocampista argentino fueron contra el jugador español, que terminó en el suelo durante la secuencia.

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Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, también quedó involucrado. El ayudante de campo empujó a Dani Olmo a la altura del mentón luego de un supuesto intercambio de palabras.

Las acusaciones contra Paredes, Molina y Ayala en la final del Mundial 2026

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala serán investigados por una posible infracción al artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, referido a agresiones contra adversarios u otras personas que no sean oficiales del partido.

La reglamentación establece una posible sanción mínima de tres encuentros o un periodo equivalente para quienes golpeen, pateen, escupan, muerdan o agredan físicamente a otra persona.

De acuerdo con el comunicado, Paredes enfrenta tres cargos, mientras que Molina tiene dos acusaciones: una por una agresión consumada y otra por un intento. Ayala aparece con un cargo dentro del mismo procedimiento.

Almada, Molina y Gavi, investigados por conducta antideportiva

Además de los cargos por agresión, la FIFA abrió otro expediente por posibles conductas antideportivas. En este apartado aparecen Thiago Almada, Nahuel Molina y Gavi. Cada uno enfrenta un cargo relacionado con el artículo que establece una sanción mínima de un partido por comportamiento antideportivo contra un rival u otra persona. Los futbolistas y dirigentes involucrados tendrán la posibilidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión.

Cuándo se conocerán las posibles sanciones

La FIFA no estableció una fecha para comunicar la resolución definitiva. El organismo indicó que primero escuchará la postura de cada uno de los investigados y analizará los informes incorporados al expediente. Una vez finalizado ese proceso, la Comisión Disciplinaria determinará si corresponde aplicar sanciones deportivas o económicas contra la AFA y las personas implicadas.

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