Alerta por sarampión tras el Mundial 2026: preocupa el regreso de miles de viajeros

El regreso de miles de aficionados tras la Copa Mundial 2026 encendió las alertas de las autoridades sanitarias por el posible aumento de casos de sarampión . La preocupación está vinculada a la circulación del virus en algunas regiones de Estados Unidos, México y Canadá, países organizadores del torneo.

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El movimiento internacional de viajeros, sumado a la concentración de personas en estadios, aeropuertos, hoteles y transportes, podría favorecer la llegada de casos importados, especialmente entre quienes no cuentan con la vacunación completa.

Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica ante el regreso de personas que participaron del evento deportivo y el aumento del turismo internacional.

El objetivo es detectar rápidamente posibles casos y evitar que el virus vuelva a generar brotes comunitarios en lugares donde la enfermedad estaba controlada.

La preocupación aumenta porque algunos territorios presentan coberturas de vacunación por debajo del 95%, porcentaje considerado necesario para reducir la circulación del virus.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite principalmente por vía aérea, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

El virus puede permanecer suspendido en el aire durante varias horas, lo que facilita los contagios en espacios cerrados y con gran concentración de personas.

Según especialistas, una persona infectada puede transmitir la enfermedad a hasta 18 personas susceptibles, una capacidad de propagación superior a la de muchas otras enfermedades infecciosas.

Además, no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión, por lo que la vacunación continúa siendo la principal herramienta de prevención.

Cuáles son los síntomas del sarampión

Las autoridades recomiendan consultar rápidamente a un centro de salud ante la aparición de síntomas, especialmente durante los 30 días posteriores a un viaje internacional.

Los principales signos de alerta son:

Fiebre de 38 °C o más.

Sarpullido rojizo que comienza a extenderse por el cuerpo.

Tos.

Congestión nasal.

Ojos enrojecidos o irritados.

La detección temprana permite reducir la transmisión y realizar el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado.

La vacuna triple viral, la principal protección

La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, continúa siendo la medida más efectiva para prevenir la enfermedad.

Los organismos sanitarios recomiendan que quienes viajen al exterior revisen su esquema de vacunación antes de trasladarse y completen las dosis correspondientes.

Además, especialistas remarcan que los eventos internacionales masivos aumentan el riesgo de circulación de enfermedades respiratorias, por lo que la prevención y la vigilancia epidemiológica resultan claves para evitar nuevos brotes.