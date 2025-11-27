Cómo vacunarte contra el sarampión en Jujuy: pasos y puntos de atención

En medio del brote de sarampión que afecta a distintas zonas del país, en Jujuy se mantiene vigente la campaña de vacunación . Hay disponibilidad de dosis en todos los centros de atención primaria (CAPS) y nodos sanitarios. La vacuna es gratuita y no requiere trámite previo: sólo acercate al punto más cercano con tu carnet de vacunación para completar o verificar tu esquema.

Los CAPS y nodos de vacunación distribuidos en toda Jujuy reciben dosis de vacuna doble y triple viral . No se exige turno, aunque algunos centros recomiendan concurrir en horarios de mañana o primera hora de la tarde para evitar demoras. Basta con presentarse —con el DNI y el carnet de vacunación— en el centro de salud más cercano al domicilio.

No importa si vivís en una ciudad grande, un barrio alejado de la capital o en zona rural: la red abarca todo el territorio provincial. Podés consultar en la posta sanitaria más próxima si no estás seguro del lugar exacto.

Recordá revisar tu carnet. Si sos mayor de 5 años y tenés una sola dosis, acercate al CAPS para completar el esquema.

Sarampión. Sarampión.

Qué llevar y tener en cuenta

Al presentarte para aplicarte la vacuna debés llevar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Carnet de vacunación (o constancia de dosis previas).

No es necesario pagar nada. Si no contás con carnet, el personal sanitario puede registrar los datos en el sistema provincial y emitir una constancia nueva.

No hay un límite de edad para vacunarse (excepto los nacidos antes de 1965).

Por qué completar el calendario ahora

El sarampión se transmite por el aire y puede propagarse con rapidez especialmente en espacios cerrados o con tránsito de personas.

En Argentina ya hay decenas de casos confirmados en 2025, tras años sin circulación sostenida del virus. Eso implica que cualquier persona sin esquema completo vuelve a estar en riesgo.

Vacunarse no sólo protege al individuo, sino también colabora con la “inmunidad colectiva”. Así se reduce la posibilidad de brotes y se defiende a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

Alerta por sarampión. Alerta por sarampión.

Colectivo con infectados en Jujuy

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó cuatro casos de sarampión en ciudadanos uruguayos que regresaban de Bolivia y cruzaron Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre. Ese traslado incluyó paradas en varias ciudades y terminales de Jujuy.

En la provincia se identificaron ocho personas que compartieron viaje, espacios cerrados o terminales con ese grupo. Eran cinco hombres y tres mujeres de Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro y El Carmen. Ninguno presentó síntomas, pero quedaron bajo monitoreo preventivo por 15 días.

El seguimiento se hizo día por día, con vigilancia epidemiológica y control de temperatura. Hoy ninguno presentó fiebre ni erupciones, pero igual se mantuvo la observación hasta cumplir el tiempo de incubación.

Este episodio reforzó la recomendación de vacunarse en Jujuy, justamente porque para contagiarse de sarampión no hace falta contacto directo: compartir aire en un entorno cerrado es suficiente.