jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 08:34
Salud.

Cómo vacunarte contra el sarampión en Jujuy: pasos y puntos de atención

Conocé dónde y cuándo vacunarte en Jujuy contra el sarampión; cumplí con el calendario y llevá tu carnet para acceder a la dosis gratuita.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sarampión.

Sarampión.

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión
que es el sarampion y como se contagia: los puntos clave para tener en cuenta
Salud.

Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta

No importa si vivís en una ciudad grande, un barrio alejado de la capital o en zona rural: la red abarca todo el territorio provincial. Podés consultar en la posta sanitaria más próxima si no estás seguro del lugar exacto.

Quién debe vacunarse

  • Niños de 12 meses a 4 años deben recibir una dosis de triple viral.
  • A partir de 5 años, adolescentes y adultos deben contar con al menos dos dosis de vacuna doble o triple viral.
  • Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes naturalmente y, por lo tanto, no requieren vacunación.

Recordá revisar tu carnet. Si sos mayor de 5 años y tenés una sola dosis, acercate al CAPS para completar el esquema.

Sarampión.
Sarampión.

Sarampión.

Qué llevar y tener en cuenta

Al presentarte para aplicarte la vacuna debés llevar:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Carnet de vacunación (o constancia de dosis previas).

No es necesario pagar nada. Si no contás con carnet, el personal sanitario puede registrar los datos en el sistema provincial y emitir una constancia nueva.

No hay un límite de edad para vacunarse (excepto los nacidos antes de 1965).

Por qué completar el calendario ahora

El sarampión se transmite por el aire y puede propagarse con rapidez especialmente en espacios cerrados o con tránsito de personas.

En Argentina ya hay decenas de casos confirmados en 2025, tras años sin circulación sostenida del virus. Eso implica que cualquier persona sin esquema completo vuelve a estar en riesgo.

Vacunarse no sólo protege al individuo, sino también colabora con la “inmunidad colectiva”. Así se reduce la posibilidad de brotes y se defiende a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.

Alerta por sarampión.
Alerta por sarampión.

Alerta por sarampión.

Colectivo con infectados en Jujuy

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó cuatro casos de sarampión en ciudadanos uruguayos que regresaban de Bolivia y cruzaron Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre. Ese traslado incluyó paradas en varias ciudades y terminales de Jujuy.

En la provincia se identificaron ocho personas que compartieron viaje, espacios cerrados o terminales con ese grupo. Eran cinco hombres y tres mujeres de Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro y El Carmen. Ninguno presentó síntomas, pero quedaron bajo monitoreo preventivo por 15 días.

El seguimiento se hizo día por día, con vigilancia epidemiológica y control de temperatura. Hoy ninguno presentó fiebre ni erupciones, pero igual se mantuvo la observación hasta cumplir el tiempo de incubación.

Este episodio reforzó la recomendación de vacunarse en Jujuy, justamente porque para contagiarse de sarampión no hace falta contacto directo: compartir aire en un entorno cerrado es suficiente.

