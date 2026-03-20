Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

La empresa Agua Potable de Jujuy informó un corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy, debido a una rotura crítica en un acueducto principal. Según el comunicado oficial, el inconveniente se registró en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico, en la zona del Puente Paraguay , lo que obligó a interrumpir el servicio de manera temporal.

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Jujuy. Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

En ese marco, el presidente de la empresa, Juan Carlos García, aseguró que alrededor de las 14 horas empezaría a restablecerse el servicio de forma paulatina en las zonas afectadas.

En ese marco, Juan Carlos García, explicó que la rotura se produjo por las condiciones climáticas. “Fue una rotura por cuestiones de la naturaleza a la altura del puente Paraguay del cauce del rio y provocó con las lluvias intensas y con el arrastre de las piedras una rotura en un tramo”, detalló.

Asimismo, indicó que la situación afectó a una importante cantidad de barrios, aunque se logró evitar un impacto mayor: “Esto llevó a que tengamos una numerosa cantidad de barrios sin agua, podría haber sido peor, activamos un protocolo del sistema para que no se quede toda la capital sin agua”.

Reparación de acueducto roto en San Salvador de Jujuy

Cuándo vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

En cuanto a los trabajos, García señaló que estiman que a partir de las 14 hs tendrían terminada la reparación y empezaría a reponerse el servicio para los barrios que no tienen. No obstante, aclaró que la normalización no será inmediata, sino de forma paulatina a causa de las maniobras para reponer el flujo de agua.

“El recupero del servicio es de forma paulatina porque no se puede hacer de una, es paulatinamente cuando se abre el sistema de agua y esto toma su tiempo, después de las 14 iniciaremos las maniobras para reponer el flujo de agua para los sectores que está faltando”.

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Un trabajo complejo en el río

El titular de Agua Potable explicó que las tareas presentan dificultades por el lugar donde se produjo la rotura.

“Es complejo lo que estamos haciendo. Es complicado llegar, llevar las piezas”, señaló. En ese sentido, García pidió paciencia a los vecinos mientras avanzan los trabajos y aseguró que se mantiene activo el operativo para asistir a los sectores más afectados.

“El protocolo de entrega de agua está vigente en los sectores que sean necesarios y generar el menor impacto posible en la vida de la gente”, explicó. Cabe destacar que debido a esta situación, se establecieron camiones disponibles para la distribución de agua, con prioridad para establecimientos educativos, centros de salud y la población en general.