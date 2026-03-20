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20 de marzo de 2026 - 08:03
Jujuy.

Reparten agua en barrios afectados: priorizan escuelas y centros de salud

Como consecuencia del corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy, desde Agua Potable confirmaron que habilitarán camiones disponibles para distribución de agua.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Los sectores alcanzados por el operativo son: Cuyaya, Mariano Moreno, Coronel Arias, EPAM 3, Alto Gorriti, barrio El Cortijo, Quebrada de Los Pájaros, 50 viviendas Ingenieros y barrio Norte.

Reparación de acueducto roto en San Salvador de Jujuy

Camiones disponibles para la distribución

Para garantizar el abastecimiento, se encuentran trabajando las siguientes unidades:

  • K-25: camión aguatero de 8000 litros con bomba
  • K-36: camión cisterna de 30.000 litros
  • K-42: camión aguatero de 8000 litros con bomba
  • K-56: camión aguatero de 8000 litros con bomba

Además, se informó que se incorporará un camión cisterna adicional al operativo para reforzar la distribución en los barrios afectados.

agua acueducto trabajos

Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

La empresa Agua Potable de Jujuy informó un corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy debido a una rotura crítica en un acueducto principal.

Según el comunicado oficial, el inconveniente se registró en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico, en la zona del Puente Paraguay, lo que obligó a interrumpir el servicio de manera temporal.

Tal cual informaron a TodoJujuy.com, alrededor de las 23:30 del jueves, Agua Potable de Jujuy no había podido iniciar a trabajar en el acueducto dañado, debido a que era necesario desviar el río de manera temporal para comenzar con la correspondiente reparación.

caño roto acueducto

Desde la empresa indicaron que la interrupción del servicio es desde este jueves a las 20 y se extenderá desde este momento hasta el viernes 20. El plazo dependerá de la complejidad de las tareas de reparación.

Barrios afectados por el corte de agua

Los sectores alcanzados por la interrupción son:

  • Barrio Norte
  • El Cortijo
  • Quebrada de los Pájaros
  • Cuyaya
  • Moreno
  • 790 Viviendas
  • Castañeda
  • Cerro Las Rosas
  • EPAM
  • Santa Rosa
  • Coronel Arias
  • Alto Gorriti
  • La Arbolada

Algunos colegios suspendieron las clases

Dadas las circunstancias, algunos establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy resolvieron despachar a los estudiantes ya que no cuentan con suministro de agua. Esta situación, fue confirmada a nuestro medio por los siguientes establecimientos:

  • Comercial N°2
  • Bachillerato N°21
  • Colegio Antonio María Gianelli
  • Escuela Santa Rosa

Cabe destacar que el Ministerio de Educación no emitió ningún comunicado ni tampoco extendió la suspensión en las instituciones educativas. Esta determinación depende de cada establecimiento educativo.

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