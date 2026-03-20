Reparten agua en barrios afectados: priorizan escuelas y centros de salud

Los sectores alcanzados por el operativo son: Cuyaya, Mariano Moreno, Coronel Arias, EPAM 3, Alto Gorriti, barrio El Cortijo, Quebrada de Los Pájaros, 50 viviendas Ingenieros y barrio Norte.
Reparación de acueducto roto en San Salvador de Jujuy
Camiones disponibles para la distribución
Para garantizar el abastecimiento, se encuentran trabajando las siguientes unidades:
K-25: camión aguatero de 8000 litros con bomba
K-36: camión cisterna de 30.000 litros
K-42: camión aguatero de 8000 litros con bomba
K-56: camión aguatero de 8000 litros con bomba
Además, se informó que se incorporará un camión cisterna adicional al operativo para reforzar la distribución en los barrios afectados.
Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy
La empresa Agua Potable de Jujuy informó un corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy debido a una rotura crítica en un acueducto principal.
Según el comunicado oficial, el inconveniente se registró en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico, en la zona del Puente Paraguay, lo que obligó a interrumpir el servicio de manera temporal.
Tal cual informaron a TodoJujuy.com, alrededor de las 23:30 del jueves, Agua Potable de Jujuy no había podido iniciar a trabajar en el acueducto dañado, debido a que era necesario desviar el río de manera temporal para comenzar con la correspondiente reparación.
Desde la empresa indicaron que la interrupción del servicio es desde este jueves a las 20 y se extenderá desde este momento hasta el viernes 20. El plazo dependerá de la complejidad de las tareas de reparación.
Barrios afectados por el corte de agua
Los sectores alcanzados por la interrupción son:
Barrio Norte
El Cortijo
Quebrada de los Pájaros
Cuyaya
Moreno
790 Viviendas
Castañeda
Cerro Las Rosas
EPAM
Santa Rosa
Coronel Arias
Alto Gorriti
La Arbolada
Algunos colegios suspendieron las clases
Dadas las circunstancias, algunos establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy resolvieron despachar a los estudiantes ya que no cuentan con suministro de agua. Esta situación, fue confirmada a nuestro medio por los siguientes establecimientos:
Comercial N°2
Bachillerato N°21
Colegio Antonio María Gianelli
Escuela Santa Rosa
Cabe destacar que el Ministerio de Educación no emitió ningún comunicado ni tampoco extendió la suspensión en las instituciones educativas. Esta determinación depende de cada establecimiento educativo.