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4 de mayo de 2026 - 11:51
Policiales.

Arranca el juicio al gendarme acusado de asesinar a Ivo Torres en La Quiaca

Arrancan las audiencias del juicio contra el gendarme acusado de asesinar a Ivo Torres en La Quiaca en febrero de 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Familia de Ivo Torres - Imagen de archivo

Familia de Ivo Torres - Imagen de archivo

El juicio contra el gendarme acusado de asesinar en La Quiaca a Ivo Torres comenzará este lunes 4 de mayo, según confirmó el abogado de la familia del joven de 22 años. El crimen ocurrió el 6 de febrero de 2025 y las audiencias están previstas para los días 4, 11 y 18 de mayo, con una finalización estimada para el 1 de junio.

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Detalles sobre el inicio del juicio

Carlos Espada dialogó con La Quiaca al Día y precisó que el proceso judicial iniciará este lunes, en el marco de la causa por el asesinato de Ivo Torres. Respecto a la investigación, el abogado señaló que la causa cuenta con una importante carga probatoria, aunque aclaró que no hay testigos presenciales directos del hecho.

“Hay alrededor de 20 testigos que van a declarar. Si bien no hay testigos presenciales directos del hecho, existen numerosos informes y pericias que deberán ser ratificados durante el juicio”, explicó.

Además, confirmó que efectivos de Gendarmería que participaron del operativo también prestarán testimonio durante las audiencias.

Ivo Rodrigo Torres.jpg

Una imputación doblemente agravada

Durante el juicio también se analizarán responsabilidades en un contexto agravado. Espada adelantó que la imputación tiene una doble calificación, tanto por la condición del acusado como por las circunstancias del hecho.

“Se trata de una imputación doblemente agravada, tanto por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad como por las circunstancias en que ocurrió el hecho”, concluyó.

Contexto del caso

El asesinato de Ivo Torres se cometió la mañana del 6 de febrero, en la zona de frontera quiaqueña. El joven transitaba por el barrio Praderas del Norte, sector sur de la ciudad fronteriza y su muerte conmocionó a la comunidad.

Según las primeras informaciones, el joven circulaba en moto cuando fue divisado por efectivos de Gendarmería pertenecientes al Escuadrón 21.

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Bajo la sospecha de un presunto delito, los gendarmes habrían iniciado una persecución para detenerlo. Durante el operativo, los agentes dispararon contra el motociclista y su vehículo. El joven murió en el acto, mientras que la moto habría recibido al menos cinco impactos de bala.

Las fuentes judiciales señalaron que la víctima era un ciudadano argentino de 22 años, oriundo de Barrancas. Aunque trascendió que podría estar transportando hojas de coca al momento del hecho, esta información no fue puntualizada.

Cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, tres hombres y una mujer, fueron detenidos, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. Uno de los acusado continuaba detenido, ya que fue señalado como autor material de los disparos que dieron con la muerte del joven.

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