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4 de mayo de 2026 - 09:23
Jujuy.

Detienen a dos personas por el incendio en el Estadio Federación de Básquet

El incendio en el Estadio Federación de Básquet se produjo ayer por la tarde. Hay demorados, no hubo heridos y por ahora no se sabe el costo de los daños.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Incendio en el ingreso al estadio Federación de Básquet

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“Por suerte solo fue un susto importante que nos llevamos”, señaló, al tiempo que explicó que al llegar al lugar se constató que el fuego se había originado en el sector de acceso al estadio, específicamente en la zona de venta de entradas.

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Rápida intervención evitó daños mayores

De acuerdo al testimonio de Lamas, personas que se encontraban trabajando en las inmediaciones del parque fueron las primeras en intervenir para intentar controlar las llamas, mientras esperaban la llegada de los bomberos.

El interventor destacó que la rápida acción fue clave para evitar consecuencias más graves. “Hoy estaríamos hablando de otra cosa”, advirtió, al mencionar que muy cerca del foco había una ventana que actuó como chimenea, junto a un cableado esencial para la iluminación de todo el estadio.

Hipótesis en investigación

Si bien las causas aún se investigan, Lamas indicó que el incendio se habría originado en el marco de una discusión. “Aparentemente, prendieron fuego unos colchones que tenían en la galería”, explicó.

El problema se agravó debido a las características del techo del sector, construido con materiales altamente inflamables como durloc y telgopor, lo que facilitó la propagación del fuego.

Personas demoradas y sin heridos

En relación a las consecuencias del hecho, el interventor confirmó que no se registraron personas heridas. Sin embargo, informó que ya había personas demoradas según le informó la Brigada de Investigaciones, presuntamente vinculadas a quienes suelen pernoctar en la zona.

“Ya varias veces los sacamos a estos muchachos del sector que van a dormir ahí. También recorren el parque y se quedan a acampar”, detalló.

Daños materiales aún sin cuantificar

Finalmente, Lamas indicó que todavía no se realizó un relevamiento preciso de los daños ocasionados por el incendio. Esta tarea se llevará adelante una vez que las autoridades puedan intervenir completamente en el área afectada.

El episodio, que pudo haber tenido consecuencias mayores, vuelve a poner en foco la seguridad en los accesos al estadio y la presencia de personas que utilizan el lugar como refugio nocturno.

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