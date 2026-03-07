domingo 08 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 13:23
Liga Argentina.

Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación

Jujuy Básquet jugará este sábado 7 de marzo frente al equipo santafesino por una nueva jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Por  Agustín Weibel
Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación

Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación

Luego de dos derrotas consecutivas como local, Jujuy Básquet intentará volver al camino del triunfo cuando esta noche reciba a Santa Paula de Gálvez desde las 20:30 en el estadio Federación.

Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación

Jujuy Básquet tendrá un nuevo compromiso este sábado 7 de marzo por la Liga Argentina de básquetbol, cuando enfrente a Santa Paula de Gálvez en el estadio Federación a partir de las 20:30.

El equipo dirigido por Gullermo Taso llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras dos presentaciones adversas en condición de local. En su última actuación, los Cóndores cayeron ante Sportivo Suardi por 87 a 84 en un partido que se definió en los minutos finales y que correspondió a la fecha 18 de la Conferencia Norte.

Embed - Jujuy Básquet 84-87 Sportivo Suardi | La Liga Argentina 2025-26 (05/03/2026)

Previamente, el conjunto jujeño también había sufrido una derrota frente a Salta Basket, por lo que el plantel buscará volver a sumar para mejorar su posición en la tabla.

Actualmente, Jujuy Básquet se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Norte, por lo que el duelo ante el elenco santafesino se presenta como una oportunidad importante para recuperar terreno en la competencia.

Con el apoyo de su público, los Cóndores intentarán hacerse fuertes en casa y conseguir un triunfo que les permita retomar la confianza de cara a la recta final de la fase regular de la Liga Argentina.

Venta de entradas

Hoy desde las 17 en boleterías del estadio se pondrá a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

