viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 07:50
Liga Argentina.

Jujuy Básquet no pudo mantener la diferencia y cayó ante Sportivo Suardi

Por el partido correspondiente a la fecha 28 de la Conferencia Norte, Jujuy Básquet no mantuvo la diferencia a favor y terminó perdiendo ante Sportivo Suardi.

Gabriela Bernasconi
jujuy basquet sportivo suardi

Jujuy Básquet no lo supo cerrar al partido y perdió sobre el final ante Sportivo Suardi 87 a 84 en partido correspondiente a la fecha 28 de la Conferencia Norte en el Estadio Federación. Las acciones fueron controladas por Fabio Alaniz y Andrés Barbarini.

Los parciales fueron, primero el local: 29-23, 18-13, 19-24, 18-27.

Detalles del desarrollo del partido entre Jujuy Básquet y Sportivo Suardi

De entrada, los “cóndores” se pusieron rápidamente con un parcial de 4-0 que después estiró a 7 aprovechando que la visita entró imprecisa, sin embargo con el trabajo de Pablo Martínez, la figura de la noche con 21 puntos, se acomodó en la cancha y comenzó a acortar la diferencia. Después todo fue parejo, hasta el cierre que los jujeños sobre el final con Ibarra desde el perímetro, se fueron al primer descanso corto 29-23.

En el segundo chico otra vez, Ibarra con un triple, inauguró el marcador, los de Guillermo Tasso apretaron en defensa, trabajó y mucho Roveres, en la zona pintada tanto en defensa como ataque, y sacó ventaja de 12 puntos. Suardi otra vez entró en partido, presionó y por momentos obligó al local a cometer errores que fueron aprovechados. Con un parcial de 18-13, el marcador quedó en 47 a 36.

guillermo tasso jujuy basquet

En regreso a las acciones, Jujuy Básquet sacó 16 puntos de diferencia, pero otra vez hubo malas decisiones en los momentos claves. Después poco a poco comenzó el trabajo de Pablo Martínez, fundamental para imponerse en el mano a mano con Fornes. Y con mucha actitud, se fueron al descanso 66-60 a favor de los “cóndores”.

En el cierre, todo fue parejo, con falta de puntería en ambos lados, pero Suardi pegó en el momento justo. Cuando quedaban poco más de dos minutos se puso a dos, 79-77 de la mano de Milton Vittar, ex Jujuy Básquet.

Suardi otra vez se mostró entero ante la endeble defensa local, pasó a ganar por uno y posteriormente estiró ventajas con un triple de Calderón. Pero sobre el cierre apareció Stheli para poner en partido a Jujuy Básquet desde el perímetro, 84-85, pero no le alcanzó, el elenco santafesino terminó sellando una victoria trabajada, la octava al hilo, apoyada en la falta de carácter del local que otra vez se le escapó la victoria sobre el final, 87-84.

jujuy basquet

Síntesis del partido

Jujuy Básquet 84: Inicial: Marini (11-1t), Stheli (18-4t), Grytsak (5), Tarnowyk (7-1t), Ibarra (13-4t). Ingresaron: Roveres (16), Roca (5-1t), Conti (6-2t), Fornes (3), Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Sportivo Suardi 87: G. Fino (10), Rigada (7-1t), Calderón (16-3t), Martínez (21), Lizarraga (11-1t). Ingresaron Braida (2), N. Fino (8), Prado (2), Vittar (10-2t), Kozar. DT: Andrés Poi.

