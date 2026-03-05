jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 08:20
Liga Argentina.

Jujuy Básquet juega este jueves ante Sportivo Suardi: horario y entradas

El plantel de Jujuy Básquet ultima detalles para disputar tres partidos seguidos en el Estadio Federación. Este jueves recibirá a Sportivo Suardi.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy Básquet vs Salta Basket

Jujuy Básquet se alista para disputar tres partidos consecutivos como local en la Liga Argentina. Con el primero programado para este jueves, el plantel ajusta los últimos detalles para recibir a Sportivo Suardi, desde las 21.30 hs, en el Estadio Federación.

En este contexto, Ramiro Stehli analizó la reciente caída en el clásico y contó cómo se encuentra actualmente el equipo jujeño.

Balance de la actualidad de Jujuy Básquet y la caída ante Salta Basket

En diálogo con TodoJujuy.com, el escolta de Jujuy Básquet, Ramiro Stehli, analizó lo ocurrido en el clásico ante Salta Basket y reconoció que fue “un partido duro, con mucho desgaste”. "No supimos cerrarlo, erramos muchos tiros libres", expresó, marcando los aspectos que influyeron en la derrota. Pese a ello, aseguró que el plantel ya dio vuelta la página y se concentra en el duelo del jueves frente a Sportivo Suardi.

Jujuy Básquet.
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Stehli remarcó la importancia de la seguidilla en casa: "Vienen partidos muy importantes para lo que resta del torneo. Nos quedan tres partidos de local en esta cancha, y es muy importante, porque la localía se hace muy fuerte. Hay que tratar de aprovechar eso".

Finalmente, al evaluar el presente del equipo dirigido por Guillermo Tasso, destacó el rendimiento colectivo: "Creo que venimos haciendo las cosas muy bien, venimos cerrando buenos juegos, haciendo buenos partidos. La última gira fue muy positiva para nosotros porque es muy difícil ganar de visitante. Trataremos de enfocarnos partido a partido para sacar buenos resultados".

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet le ganó al puntero y le sacó el invicto en el torneo

Jujuy Básquet le ganó al puntero y le sacó el invicto en el torneo

Cuándo juega Jujuy Básquet y contra quiénes

Siguiendo con el fixture de la Liga Argentina por la Conferencia Norte, al combinado jujeño le tocan tres partidos de local. La agenda será la siguiente durante marzo:

  • 5/3 vs Sportivo Suardi (L)
  • 7/3 vs Santa Paula (L)
  • 13/3 vs San Isidro (L)
  • 25/3 vs Villa San Martín (V)
  • 27/3 vs Comunicaciones (V)

Venta de entradas para Jujuy Básquet vs Sportivo Suardi

La venta de entradas físicas empezará este jueves desde las 18 horas, en las boleterías del Estadio Federación. Si preferís la rapidez, la venta online es otra opción: pasesvip.com.ar.

El precio de las entradas

  • Preferencial Gral Paz: $8.000
  • Preferencial Parque San Martín: $8.000
  • Platea Norte: $15.000
  • Platea Sur: $15.000
  • Platea Sur-1: $16.000
  • Palco Norte: $18.000
  • Campo: $20.000
Embed - RAMIRO STEHLI - ESCOLTA - Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local

