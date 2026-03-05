jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 07:46
Deportes.

Paro de AFA: cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

Debido al paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el fixture de Gimnasia de Jujuy será reporgramado. Conocé cuándo vuelve a jugar el Lobo.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones de la Primera Nacional
el analisis y autocritica de hernan pellerano tras la victoria de gimnasia de jujuy ante quilmes video
Primera Nacional.

El análisis y autocrítica de Hernán Pellerano tras la victoria de Gimnasia de Jujuy ante Quilmes

estadio 23 de agosto

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy tras el paro de AFA

La Fecha 4, programada originalmente entre el 5 y el 8 de marzo, fue trasladada al mes de junio debido al paro anunciado por la AFA.

Por este motivo, el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Güemes de Santiago del Estero se disputará al término de la primera ronda del certamen.

gimnasia de jujuy 2026 - plantel

El regreso del Lobo a la competencia: cuándo y contra quién

El equipo dirigido por Hernán Pellerano volverá a tener acción el 15 de marzo, cuando reciba en el Estadio 23 de Agosto a Colegiales, desde las 17 horas, en el marco de la Fecha 5.

Luego, por la Fecha 6, Gimnasia visitará a Tristán Suárez el 21 de marzo. Tras ese compromiso, afrontará otro partido fuera de casa, ya que en la Fecha 7 se disputará el interzonal ante Chaco For Ever, programado para el viernes 27 de marzo, a las 21.30 hs.

gimnasia de jujuy 2026 - cuerpo tecnico

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Luego del paro confirmado de AFA para este fin de semana, el fixture de Gimnasia de Jujuy sigue de la siguiente forma:

  • Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.
  • Fecha 5: Colegiales (L).
  • Fecha 6: Tristán Suárez (V).
  • Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

