Paro de AFA: cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy tras el paro de AFA
La Fecha 4, programada originalmente entre el 5 y el 8 de marzo, fue trasladada al mes de junio debido al paro anunciado por la AFA.
Por este motivo, el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Güemes de Santiago del Estero se disputará al término de la primera ronda del certamen.
El regreso del Lobo a la competencia: cuándo y contra quién
El equipo dirigido porHernán Pellerano volverá a tener acción el 15 de marzo, cuando reciba en el Estadio 23 de Agosto a Colegiales, desde las 17 horas, en el marco de la Fecha 5.
Luego, por la Fecha 6, Gimnasia visitará a Tristán Suárez el 21 de marzo. Tras ese compromiso, afrontará otro partido fuera de casa, ya que en la Fecha 7 se disputará el interzonal ante Chaco For Ever, programado para el viernes 27 de marzo, a las 21.30 hs.
Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional
Luego del paro confirmado de AFA para este fin de semana, el fixture de Gimnasia de Jujuy sigue de la siguiente forma:
Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.
Fecha 5: Colegiales (L).
Fecha 6: Tristán Suárez (V).
Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
Fecha 8: Patronato (L).
Fecha 9: Agropecuario (V).
Fecha 10: Almagro (L).
Fecha 11: Rafaela (V).
Fecha 12: Maipú (L).
Fecha 13: San Martín T. (V).
Fecha 14: Temperley (L).
Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
Fecha 16: Nueva Chicago (L).
Fecha 17: Atlanta (V).
Fecha 18: San Martín de San Juan (L)
Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.