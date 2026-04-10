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10 de abril de 2026 - 07:21
Deportes.

Jujuy Básquet perdió en Chaco y la serie se define en el estadio Federación

Jujuy Básquet cayó 74-72 en Chaco y la definición de la Reclasificación se traslada al quinto juego en Jujuy

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet vs Villa San Martín.

Jujuy Básquet vs Villa San Martín.

Jujuy Básquet no logró sostener la ventaja en un cierre cargado de tensión y perdió ante Villa San Martín por 74 a 72, en el cuarto punto de la serie de Reclasificación de la Conferencia Norte. Con este resultado, la serie quedó igualada 2-2 y se definirá el domingo en territorio jujeño.

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El conjunto visitante encontró en Ramiro Stehli a su principal vía de gol, con una actuación destacada de 31 puntos. Sin embargo, el equipo no logró cerrar el partido en los minutos decisivos y terminó cediendo ante un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

El partido se jugó ante un gran marco de público en Chaco, donde el local respondió en momentos clave para forzar el quinto y definitivo encuentro.

Un inicio parejo tras la reacción jujeña

El arranque mostró a Villa San Martín con mayor intensidad y efectividad, lo que le permitió tomar una rápida ventaja de 7-0. Jujuy Básquet tardó en acomodarse, pero logró reaccionar con el correr de los minutos.

Con aportes de Juan Marini y Santiago Ibarra, el equipo jujeño equilibró el trámite y logró empatar el primer cuarto en 21 puntos, luego de un inicio adverso.

Ese cierre marcó un cambio en el ritmo del juego, con mayor protagonismo del visitante en ataque y mejor respuesta defensiva.

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Un segundo cuarto con dominio alternado

Durante el segundo período, el desarrollo mantuvo la paridad. Jujuy Básquet sostuvo su ofensiva a partir de Stehli y Marini, quienes mantuvieron al equipo en juego.

El local encontró respuestas en Emir Pérez Barrios y Favio Vieta, lo que le permitió recuperar terreno y tomar una leve ventaja en el tramo final del cuarto.

A pesar de ese pasaje favorable para Villa San Martín, el conjunto jujeño logró acortar la distancia y se fue al descanso abajo por la mínima: 43 a 41.

Intensidad y paridad en el tercer tramo

El tercer cuarto presentó un desarrollo equilibrado, con ambos equipos intercambiando puntos y sin diferencias marcadas en el marcador.

Jujuy Básquet sostuvo su ritmo ofensivo, pero el local logró una pequeña ventaja con intervenciones de Elián Centeno y Pérez Barrios.

En el cierre del período, Villa San Martín encontró mayor claridad en ataque y logró estirar la diferencia para cerrar el parcial 63 a 55.

Un final ajustado que se escapó

En el último cuarto, Jujuy Básquet salió con otra actitud y logró reducir la desventaja rápidamente. Con Stehli como figura, el equipo se puso a tiro y llegó a pasar al frente a falta de poco más de tres minutos (63-66).

El cierre del partido mostró nerviosismo en ambos equipos, con cada posesión cargada de tensión. En ese contexto, el local recuperó la ventaja tras una jugada colectiva y luego aseguró el resultado desde la línea.

La última defensa de Villa San Martín resultó determinante para sellar el triunfo por 74 a 72 y llevar la serie a un quinto partido, que se jugará el domingo a las 21:30 en el estadio Federación de San Salvador de Jujuy.

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