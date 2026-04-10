Jujuy Básquet perdió en Chaco y la serie se define en el estadio Federación

Jujuy Básquet no logró sostener la ventaja en un cierre cargado de tensión y perdió ante Villa San Martín por 74 a 72 , en el cuarto punto de la serie de Reclasificación de la Conferencia Norte. Con este resultado, la serie quedó igualada 2-2 y se definirá el domingo en territorio jujeño.

Deportes. Jujuy Básquet ganó en Chaco y quedó a un paso de cerrar la serie

Deportes. Jujuy Básquet enfrenta a Villa San Martín con el objetivo de cerrar la serie

El conjunto visitante encontró en Ramiro Stehli a su principal vía de gol, con una actuación destacada de 31 puntos. Sin embargo, el equipo no logró cerrar el partido en los minutos decisivos y terminó cediendo ante un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

El partido se jugó ante un g ran marco de público en Chaco , donde el local respondió en momentos clave para forzar el quinto y definitivo encuentro.

El arranque mostró a Villa San Martín con mayor intensidad y efectividad, lo que le permitió tomar una rápida ventaja de 7-0. Jujuy Básquet tardó en acomodarse, pero logró reaccionar con el correr de los minutos.

Con aportes de Juan Marini y Santiago Ibarra, el equipo jujeño equilibró el trámite y logró empatar el primer cuarto en 21 puntos, luego de un inicio adverso.

Ese cierre marcó un cambio en el ritmo del juego, con mayor protagonismo del visitante en ataque y mejor respuesta defensiva.

Un segundo cuarto con dominio alternado

Durante el segundo período, el desarrollo mantuvo la paridad. Jujuy Básquet sostuvo su ofensiva a partir de Stehli y Marini, quienes mantuvieron al equipo en juego.

El local encontró respuestas en Emir Pérez Barrios y Favio Vieta, lo que le permitió recuperar terreno y tomar una leve ventaja en el tramo final del cuarto.

A pesar de ese pasaje favorable para Villa San Martín, el conjunto jujeño logró acortar la distancia y se fue al descanso abajo por la mínima: 43 a 41.

Intensidad y paridad en el tercer tramo

El tercer cuarto presentó un desarrollo equilibrado, con ambos equipos intercambiando puntos y sin diferencias marcadas en el marcador.

Jujuy Básquet sostuvo su ritmo ofensivo, pero el local logró una pequeña ventaja con intervenciones de Elián Centeno y Pérez Barrios.

En el cierre del período, Villa San Martín encontró mayor claridad en ataque y logró estirar la diferencia para cerrar el parcial 63 a 55.

Un final ajustado que se escapó

En el último cuarto, Jujuy Básquet salió con otra actitud y logró reducir la desventaja rápidamente. Con Stehli como figura, el equipo se puso a tiro y llegó a pasar al frente a falta de poco más de tres minutos (63-66).

El cierre del partido mostró nerviosismo en ambos equipos, con cada posesión cargada de tensión. En ese contexto, el local recuperó la ventaja tras una jugada colectiva y luego aseguró el resultado desde la línea.

La última defensa de Villa San Martín resultó determinante para sellar el triunfo por 74 a 72 y llevar la serie a un quinto partido, que se jugará el domingo a las 21:30 en el estadio Federación de San Salvador de Jujuy.