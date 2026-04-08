Jujuy Básquet ganó en Chaco y quedó a un paso de cerrar la serie

Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.
Jujuy Básquet dio un paso clave en la Reclasificación tras imponerse por 65 a 59 frente a Villa San Martín en Resistencia, Chaco. El triunfo dejó la serie 2 a 1 a favor del conjunto jujeño, que ahora tiene la chance de avanzar si logra una nueva victoria en el cuarto juego.
El encuentro correspondió al tercer punto de la serie y mostró un desarrollo cambiante, con momentos de dominio repartido y un cierre marcado por la eficacia visitante. El próximo compromiso se jugará este jueves 9 desde las 21.30 en el mismo escenario.
Un arranque parejo y con mucha intensidad
El inicio presentó un ritmo alto y un juego físico, con ambos equipos atentos en cada pelota. Villa San Martín encontró respuestas en Favio Vieta y Elián Centeno, mientras que Jujuy Básquet apostó al juego interno y a la presencia de Andry Grytsak en la pintura.
Con el correr de los minutos, el conjunto jujeño logró mayor claridad en ataque. Ramiro Stheli tomó protagonismo y aportó soluciones en ofensiva, lo que permitió a la visita sacar una leve diferencia. Sin embargo, el tramo final del primer cuarto mantuvo la paridad y el marcador cerró igualado en 21.
En el segundo período, el local mostró su mejor versión. Con conducción de Vieta y el aporte de Emir Pérez Barrios, Villa San Martín logró una ventaja que generó entusiasmo en las tribunas. A pesar de eso, Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y, nuevamente con Stheli como eje, alcanzó la igualdad.
Reacción jujeña y cierre con ventaja
Antes del descanso largo, el equipo visitante ajustó su juego y logró pasar al frente. La diferencia fue mínima, pero suficiente para irse al entretiempo arriba por 38 a 36.
El tercer cuarto mantuvo la misma lógica: intensidad, errores y pocas conversiones. Ninguno logró imponerse con claridad, aunque hubo pasajes destacados de Rómulo Gusmao y Vieta en el local, mientras que Santiago Ibarra y Bruno Conti sostuvieron la ofensiva jujeña.
En el cierre de ese tramo, Jujuy Básquet encontró pequeñas ventajas que le permitieron encarar el último cuarto arriba por 51 a 49, en un partido que seguía abierto.
Un final ajustado y bien manejado
El último período tuvo todos los condimentos de un juego decisivo. La paridad se sostuvo y el nerviosismo apareció en ambos equipos. El público local empujó en cada ataque y el marcador reflejó la tensión del momento.
A falta de poco más de tres minutos, la visita mantenía una ventaja corta de 61 a 59. En ese contexto, Villa San Martín perdió efectividad y no logró anotar en los momentos clave.
Jujuy Básquet aprovechó esa situación, manejó mejor los tiempos y cerró el partido con inteligencia para quedarse con el triunfo por 65 a 59. De esta manera, tomó ventaja en la serie y quedó a un paso de la clasificación.
El cuarto punto se disputará este jueves 9 desde las 21.30 en Resistencia.