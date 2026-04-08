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8 de abril de 2026 - 07:21
Deportes.

Jujuy Básquet ganó en Chaco y quedó a un paso de cerrar la serie

Jujuy Básquet venció 65-59 a Villa San Martín como visitante y puso el 2-1 en la Reclasificación. Este jueves puede definir su pase.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Jujuy Básquet dio un paso clave en la Reclasificación tras imponerse por 65 a 59 frente a Villa San Martín en Resistencia, Chaco. El triunfo dejó la serie 2 a 1 a favor del conjunto jujeño, que ahora tiene la chance de avanzar si logra una nueva victoria en el cuarto juego.

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El encuentro correspondió al tercer punto de la serie y mostró un desarrollo cambiante, con momentos de dominio repartido y un cierre marcado por la eficacia visitante. El próximo compromiso se jugará este jueves 9 desde las 21.30 en el mismo escenario.

Un arranque parejo y con mucha intensidad

El inicio presentó un ritmo alto y un juego físico, con ambos equipos atentos en cada pelota. Villa San Martín encontró respuestas en Favio Vieta y Elián Centeno, mientras que Jujuy Básquet apostó al juego interno y a la presencia de Andry Grytsak en la pintura.

Con el correr de los minutos, el conjunto jujeño logró mayor claridad en ataque. Ramiro Stheli tomó protagonismo y aportó soluciones en ofensiva, lo que permitió a la visita sacar una leve diferencia. Sin embargo, el tramo final del primer cuarto mantuvo la paridad y el marcador cerró igualado en 21.

En el segundo período, el local mostró su mejor versión. Con conducción de Vieta y el aporte de Emir Pérez Barrios, Villa San Martín logró una ventaja que generó entusiasmo en las tribunas. A pesar de eso, Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y, nuevamente con Stheli como eje, alcanzó la igualdad.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Reacción jujeña y cierre con ventaja

Antes del descanso largo, el equipo visitante ajustó su juego y logró pasar al frente. La diferencia fue mínima, pero suficiente para irse al entretiempo arriba por 38 a 36.

El tercer cuarto mantuvo la misma lógica: intensidad, errores y pocas conversiones. Ninguno logró imponerse con claridad, aunque hubo pasajes destacados de Rómulo Gusmao y Vieta en el local, mientras que Santiago Ibarra y Bruno Conti sostuvieron la ofensiva jujeña.

En el cierre de ese tramo, Jujuy Básquet encontró pequeñas ventajas que le permitieron encarar el último cuarto arriba por 51 a 49, en un partido que seguía abierto.

Un final ajustado y bien manejado

El último período tuvo todos los condimentos de un juego decisivo. La paridad se sostuvo y el nerviosismo apareció en ambos equipos. El público local empujó en cada ataque y el marcador reflejó la tensión del momento.

A falta de poco más de tres minutos, la visita mantenía una ventaja corta de 61 a 59. En ese contexto, Villa San Martín perdió efectividad y no logró anotar en los momentos clave.

Jujuy Básquet aprovechó esa situación, manejó mejor los tiempos y cerró el partido con inteligencia para quedarse con el triunfo por 65 a 59. De esta manera, tomó ventaja en la serie y quedó a un paso de la clasificación.

El cuarto punto se disputará este jueves 9 desde las 21.30 en Resistencia.

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