Jujuy Básquet ganó en Chaco y quedó a un paso de cerrar la serie

Jujuy Básquet dio un paso clave en la Reclasificación tras imponerse por 65 a 59 frente a Villa San Martín en Resistencia, Chaco. El triunfo dejó la serie 2 a 1 a favor del conjunto jujeño , que ahora tiene la chance de avanzar si logra una nueva victoria en el cuarto juego.

Deportes. Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Deportes. Una pequeña fanática de Jujuy Básquet hizo figuritas y una carta para el plantel

El encuentro correspondió al tercer punto de la serie y mostró un desarrollo cambiante, con momentos de dominio repartido y un cierre marcado por la eficacia visitante. El próximo compromiso se jugará este jueves 9 desde las 21.30 en el mismo escenario.

El inicio presentó un ritmo alto y un juego físico, con ambos equipos atentos en cada pelota. Villa San Martín encontró respuestas en Favio Vieta y Elián Centeno, mientras que Jujuy Básquet apostó al juego interno y a la presencia de Andry Grytsak en la pintura.

Con el correr de los minutos, el conjunto jujeño logró mayor claridad en ataque . Ramiro Stheli tomó protagonismo y aportó soluciones en ofensiva, lo que permitió a la visita sacar una leve diferencia. Sin embargo, el tramo final del primer cuarto mantuvo la paridad y el marcador cerró igualado en 21.

En el segundo período, el local mostró su mejor versión. Con conducción de Vieta y el aporte de Emir Pérez Barrios, Villa San Martín logró una ventaja que generó entusiasmo en las tribunas. A pesar de eso, Jujuy Básquet reaccionó a tiempo y, nuevamente con Stheli como eje, alcanzó la igualdad.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín en Chaco.

Reacción jujeña y cierre con ventaja

Antes del descanso largo, el equipo visitante ajustó su juego y logró pasar al frente. La diferencia fue mínima, pero suficiente para irse al entretiempo arriba por 38 a 36.

El tercer cuarto mantuvo la misma lógica: intensidad, errores y pocas conversiones. Ninguno logró imponerse con claridad, aunque hubo pasajes destacados de Rómulo Gusmao y Vieta en el local, mientras que Santiago Ibarra y Bruno Conti sostuvieron la ofensiva jujeña.

En el cierre de ese tramo, Jujuy Básquet encontró pequeñas ventajas que le permitieron encarar el último cuarto arriba por 51 a 49, en un partido que seguía abierto.

Un final ajustado y bien manejado

El último período tuvo todos los condimentos de un juego decisivo. La paridad se sostuvo y el nerviosismo apareció en ambos equipos. El público local empujó en cada ataque y el marcador reflejó la tensión del momento.

A falta de poco más de tres minutos, la visita mantenía una ventaja corta de 61 a 59. En ese contexto, Villa San Martín perdió efectividad y no logró anotar en los momentos clave.

Jujuy Básquet aprovechó esa situación, manejó mejor los tiempos y cerró el partido con inteligencia para quedarse con el triunfo por 65 a 59. De esta manera, tomó ventaja en la serie y quedó a un paso de la clasificación.

El cuarto punto se disputará este jueves 9 desde las 21.30 en Resistencia.