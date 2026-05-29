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29 de mayo de 2026 - 19:25
Deportes.

Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River Plate: se sumará después del Mundial 2026

El defensor campeón del mundo llegará libre tras su paso por Benfica y volverá al fútbol argentino después de 16 años.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Nicolás Otamendi.

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El futbolista llegará en condición de libre tras su paso por Benfica de Portugal, club en el que fue capitán y una de las principales referencias del plantel. Según informó River, el vínculo comenzará el 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Un campeón del mundo para River Plate

Otamendi.
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Nicolás Otamendi jugará en River Plate.

Otamendi, reconocido hincha de River, volverá al fútbol argentino después de 16 años en el exterior. Hasta ahora, el único club del país en el que había jugado fue Vélez, donde se consagró campeón del Torneo Clausura 2009.

En Europa, el defensor tuvo pasos por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. También jugó en Atlético Mineiro de Brasil.

Con su llegada, River sumará a otro campeón del mundo en su plantel. Otamendi compartirá equipo con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, todos integrantes del seleccionado argentino que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Su despedida de la Selección

Otamendi ya había anticipado que se retirará de la Selección Argentina una vez que finalice el Mundial 2026. Con la Albiceleste ganó dos Copas América, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El defensor se sumará a River después de la Copa del Mundo y será uno de los refuerzos de mayor jerarquía para el segundo semestre del año.

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