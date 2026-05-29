Nicolás Otamendi es nuevo refuerzo de River Plate: se sumará después del Mundial 2026

Nicolás Otamendi será jugador de River Plate después del Mundial 2026. El defensor central de 38 años firmó este viernes un contrato por 18 meses con el club de Núñez y se incorporará al plantel una vez que finalice su participación con la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

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El futbolista llegará en condición de libre tras su paso por Benfica de Portugal, club en el que fue capitán y una de las principales referencias del plantel. Según informó River, el vínculo comenzará el 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otamendi, reconocido hincha de River, volverá al fútbol argentino después de 16 años en el exterior. Hasta ahora, el único club del país en el que había jugado fue Vélez, donde se consagró campeón del Torneo Clausura 2009.

En Europa, el defensor tuvo pasos por Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. También jugó en Atlético Mineiro de Brasil.

Con su llegada, River sumará a otro campeón del mundo en su plantel. Otamendi compartirá equipo con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, todos integrantes del seleccionado argentino que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Su despedida de la Selección

Otamendi ya había anticipado que se retirará de la Selección Argentina una vez que finalice el Mundial 2026. Con la Albiceleste ganó dos Copas América, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El defensor se sumará a River después de la Copa del Mundo y será uno de los refuerzos de mayor jerarquía para el segundo semestre del año.