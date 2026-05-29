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29 de mayo de 2026 - 13:09
Deportes.

Copa Sudamericana: Boca y River quedaron del mismo lado del cuadro, ¿cuándo podrían jugar?

El sorteo de la Copa Sudamericana definió el camino de los equipos argentinos. Boca deberá superar a O'Higgins y River ya conoce a su posible rival en octavos.

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Por  Judith Girón
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River Plate, que avanzó directamente a octavos de final tras ganar su grupo, deberá esperar al vencedor de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela para conocer a su rival.

Por su parte, Boca Juniors, que llegó al certamen tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, primero deberá disputar el repechaje frente a O'Higgins de Chile. Si supera esa instancia, se enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay.

Cuándo podrían enfrentarse Boca y River en la Copa Sudamericana

El cuadro dejó a los dos gigantes argentinos en la misma mitad de la llave, por lo que un eventual cruce entre ambos recién podría producirse en semifinales, siempre que logren avanzar en las distintas etapas eliminatorias.

La fase de playoffs se jugará entre fines de julio, mientras que los octavos de final están previstos para agosto. La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Cruces de playoffs de la Copa Sudamericana 2026

  • Gremio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)
  • Bragantino (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú)
  • Vasco da Gama (Brasil) vs. Independiente Medellín (Colombia)
  • O'Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)
  • Tigre (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)
  • Caracas (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Cienciano (Perú) vs. Lanús (Argentina)
  • Santos (Brasil) vs. Universidad Central (Venezuela)

Octavos de final confirmados

  • Recoleta (Paraguay) vs. ganador de O'Higgins/Boca
  • River Plate (Argentina) vs. ganador de Caracas/Santa Fe
  • Universidad de Chile vs. ganador de Tigre/Nacional
  • Atlético Tucumán vs. ganador de Santos/Universidad Central
  • Nacional Potosí vs. ganador de Cienciano/Lanús
  • Botafogo vs. ganador de Vasco da Gama/Independiente Medellín
  • Atlético Grau vs. ganador de Bragantino/Sporting Cristal
  • Libertad (Paraguay) vs. ganador de Gremio/Bolívar

Equipos argentinos

  • Boca Juniors vs. O'Higgins (playoffs)
  • River Plate vs. ganador de Caracas/Santa Fe (octavos)
  • Tigre vs. Nacional (playoffs)
  • Lanús vs. Cienciano (playoffs)
  • Atlético Tucumán espera rival en octavos

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