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29 de mayo de 2026 - 07:13
Deportes.

Mundial 2026: qué opinan los jujeños de la lista de la Selección

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. Los jujeños opinaron de los convocados

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026:qué opinan los jujeños de la lista de la Selección

Mundial 2026: qué opinan los jujeños de la lista de la Selección

La Selección Argentina ya tiene sus 26 convocados para el Mundial 2026. Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva tras haber presentado una nómina preliminar de 55 futbolistas, de la cual finalmente fueron recortados 29 nombres.

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Los jujeños se mostraron en su mayoría conformes con los nombres que nos representarán en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Algunos nombraron a otros futbolistas que no están, pero todos se mostraron entusiasmados.

Las novedades de la lista para el Mundial 2026

Las principales novedades de la convocatoria son las apariciones de Facundo Medina, Valentín Barco y José López, quienes se metieron entre los elegidos para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. También fueron incluidos Gonzalo Montiel y Nicolás González, pese a los problemas físicos que los mantuvieron en duda hasta último momento.

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni.
La lista de Scaloni para el Mundial 2026

La lista de Scaloni para el Mundial 2026

Messi jugará su sexto Mundial

Lo que era un secreto a voces finalmente fue confirmado: Lionel Messi disputará el Mundial 2026 y alcanzará su sexta participación en una Copa del Mundo. Con esa marca, el capitán argentino igualará el récord de Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

El astro rosarino llegará a esta edición cerca de cumplir 39 años, algo que ocurrirá durante el desarrollo de la competencia. Además, viene de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami, aunque atraviesa una temporada de muy buen rendimiento en la MLS.

La ausencia de Marcos Acuña

La gran sorpresa de la lista fue la ausencia de Marcos Acuña. El lateral venía de sufrir una contractura en el isquiotibial derecho durante la final que River perdió ante Belgrano por el Torneo Apertura. Ante esa situación, Scaloni decidió viajar al Mundial con un solo lateral izquierdo natural: Nicolás Tagliafico. Como alternativas en ese sector aparecen Valentín Barco y Facundo Medina, dos futbolistas que también pueden cumplir funciones defensivas por izquierda.

Marcos Acuña afuera de la lista del Mundial 2026
Marcos Acuña afuera de la lista del Mundial 2026

Marcos Acuña afuera de la lista del Mundial 2026

Los jóvenes que quedaron afuera

Entre los nombres que no fueron citados aparecen Franco Mastantuono y Maximiliano Perrone. Ambos futbolistas formaban parte de la expectativa por el recambio generacional, pero deberán esperar otra oportunidad para disputar una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina.

Embed - ENCUESTA SOBRE LOS CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL

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