Mundial 2026: quién es Tim Payne, el jugador que ganó casi un millón de seguidores en un día

Tim Payne, defensor de la Selección de Nueva Zelanda que jugará el Mundial 2026 , se convirtió en un fenómeno viral en Instagram después de una movida impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini. El futbolista pasó de tener cerca de 4 mil seguidores a superar los 800 mil en menos de 24 horas.

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Todo comenzó cuando Scarsini publicó un video en el que contó que se había puesto a buscar al jugador con menos impacto en redes sociales entre los futbolistas que disputarán el Mundial 2026. En esa búsqueda apareció Payne, quien hasta ese momento tenía una cuenta con muy poca exposición.

A partir de ahí, el creador de contenido lanzó una campaña para que miles de usuarios comenzaran a seguirlo. La movida creció rápidamente, sumó a otros influencers y terminó transformando al defensor neozelandés en uno de los nombres más comentados del momento.

Quién es Tim Payne

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Es defensor y actualmente juega en Wellington Phoenix, club que compite en la liga de Australia.

Su carrera comenzó en las inferiores de Auckland City y en 2012 firmó contrato con Blackburn Rovers, de Inglaterra. Allí disputó más de 30 partidos en categorías formativas. Luego tuvo un paso por Portland Timbers 2, de Estados Unidos, y desde 2019 se consolidó en Wellington Phoenix, donde está cerca de alcanzar los 150 partidos.

La respuesta del jugador

jugador 2

La historia sumó un capítulo especial cuando Valen Scarsini le escribió al propio Payne para explicarle el origen de la revolución digital que estaba viviendo.

El futbolista respondió con buena onda y agradeció el apoyo: “Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor. ¡Gracias, hermano!”.

Con esta movida, Payne pasó de ser uno de los futbolistas menos conocidos del Mundial 2026 a convertirse en un jugador seguido por cientos de miles de usuarios, especialmente argentinos.