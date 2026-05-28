jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 19:18
Viral.

Mundial 2026: quién es Tim Payne, el jugador que ganó casi un millón de seguidores en un día

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, pasó de tener 4 mil seguidores a superar los 800 mil por una campaña viral del influencer argentino Valen Scarsini.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Tim Payne.

Tim Payne.

Lee además
Día Mundial sin Tabaco 
Jujuy.

Habrá una jornada de concientización sobre el Día Mundial sin Tabaco
Foto ilustrativa.
Falta poco.

Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

Todo comenzó cuando Scarsini publicó un video en el que contó que se había puesto a buscar al jugador con menos impacto en redes sociales entre los futbolistas que disputarán el Mundial 2026. En esa búsqueda apareció Payne, quien hasta ese momento tenía una cuenta con muy poca exposición.

A partir de ahí, el creador de contenido lanzó una campaña para que miles de usuarios comenzaran a seguirlo. La movida creció rápidamente, sumó a otros influencers y terminó transformando al defensor neozelandés en uno de los nombres más comentados del momento.

video jugador

Quién es Tim Payne

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Es defensor y actualmente juega en Wellington Phoenix, club que compite en la liga de Australia.

Su carrera comenzó en las inferiores de Auckland City y en 2012 firmó contrato con Blackburn Rovers, de Inglaterra. Allí disputó más de 30 partidos en categorías formativas. Luego tuvo un paso por Portland Timbers 2, de Estados Unidos, y desde 2019 se consolidó en Wellington Phoenix, donde está cerca de alcanzar los 150 partidos.

La respuesta del jugador

jugador 2

La historia sumó un capítulo especial cuando Valen Scarsini le escribió al propio Payne para explicarle el origen de la revolución digital que estaba viviendo.

El futbolista respondió con buena onda y agradeció el apoyo: “Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor. ¡Gracias, hermano!”.

Con esta movida, Payne pasó de ser uno de los futbolistas menos conocidos del Mundial 2026 a convertirse en un jugador seguido por cientos de miles de usuarios, especialmente argentinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habrá una jornada de concientización sobre el Día Mundial sin Tabaco

Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

Mundial 2026: los cuatro países que jugarán su primera Copa del Mundo

Nueva juntada de intercambio de figuritas del Mundial: fecha, hora y lugar

Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

Lo que se lee ahora
La lista para el Mundial 2026
Deportes.

Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

Por  Claudio Serra

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel