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28 de mayo de 2026 - 19:46
Deportes.

Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

Lionel Scaloni confirmó a los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026, sin un campeón del mundo y una joven promesa

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La lista para el Mundial 2026

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La Selección Argentina ya tiene a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 que se jugara desde junio próximo, luego que el entrenador Lionel Scaloni confirmara este jueves la lista definitiva entre los 55 jugadores que integraban la nómina inicial.

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Otra de las grandes ausencias, o por lo menos los futbolistas jóvenes que se especulaba podían ir a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, es Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid con pocos partidos en el equipo español.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono

Franco Mastantuono

Los 26 convocados para el Mundial 2026

  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid
  • Gonzalo Montiel - River Plate
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Nicolás Otamendi - SL Benfica
  • Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
  • Facundo Medina - Marsella
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Leandro Paredes - Boca Juniors
  • Rodrigo De Paul - Inter de Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing Estrasburgo
  • Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
  • Nicolás Paz - Calcio Como 1907
  • Lionel Messi - Inter de Miami
  • Thiago Almada - Atlético de Madrid
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
  • José López – Palmeiras

Cómo es el avión que usará la Selección

La aeronave elegida para trasladar al plantel es un Airbus 330-200, uno de los modelos de larga distancia más utilizados para vuelos internacionales. El avión cuenta con motores General Electric y una capacidad cercana a los 270 pasajeros. Además, integra una de las flotas más modernas incorporadas al país durante los últimos años.

El modelo resulta ideal para vuelos extensos como los que deberá afrontar la Selección durante el Mundial 2026, que tendrá sedes distribuidas en distintos puntos de Norteamérica.

avion del mundial 2026
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