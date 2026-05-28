Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

La Selección Argentina ya tiene a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 que se jugara desde junio próximo, luego que el entrenador Lionel Scaloni confirmara este jueves la lista definitiva entre los 55 jugadores que integraban la nómina inicial.
Una de las grandes sorpresas de la lista es la ausencia de Marcos Acuña, el defensor de River que viene de sufrir varias lesiones y que el último domingo tuvo una contractura en el isquiotibial derecho en la final que River perdió con Belgrano en el Torneo Apertura.
Marcos Acuña afuera de la lista del Mundial 2026
Marcos Acuña afuera de la lista del Mundial 2026
Otra de las grandes ausencias, o por lo menos los futbolistas jóvenes que se especulaba podían ir a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, es Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid con pocos partidos en el equipo español.
Los 26 convocados para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Facundo Medina - Marsella
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing Estrasburgo
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
- José López – Palmeiras
Cómo es el avión que usará la Selección
La aeronave elegida para trasladar al plantel es un Airbus 330-200, uno de los modelos de larga distancia más utilizados para vuelos internacionales. El avión cuenta con motores General Electric y una capacidad cercana a los 270 pasajeros. Además, integra una de las flotas más modernas incorporadas al país durante los últimos años.
El modelo resulta ideal para vuelos extensos como los que deberá afrontar la Selección durante el Mundial 2026, que tendrá sedes distribuidas en distintos puntos de Norteamérica.
avion del mundial 2026
Así es el avión que llevará a la Selección Argentina al Mundial 2026
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