Mundial 2026: un campeón del mundo y una promesa, afuera de la lista

La Selección Argentina ya tiene a los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 que se jugara desde junio próximo, luego que el entrenador Lionel Scaloni confirmara este jueves la lista definitiva entre los 55 jugadores que integraban la nómina inicial.

Falta poco. Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

Una de las grandes sorpresas de la lista es la ausencia de Marcos Acuña , el defensor de River que viene de sufrir varias lesiones y que el último domingo tuvo una contractura en el isquiotibial derecho en la final que River perdió con Belgrano en el Torneo Apertura.

Otra de las grandes ausencias, o por lo menos los futbolistas jóvenes que se especulaba podían ir a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, es Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid con pocos partidos en el equipo español.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono

Los 26 convocados para el Mundial 2026

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Facundo Medina - Marsella

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Leandro Paredes - Boca Juniors

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Lionel Messi - Inter de Miami

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José López – Palmeiras

Cómo es el avión que usará la Selección

La aeronave elegida para trasladar al plantel es un Airbus 330-200, uno de los modelos de larga distancia más utilizados para vuelos internacionales. El avión cuenta con motores General Electric y una capacidad cercana a los 270 pasajeros. Además, integra una de las flotas más modernas incorporadas al país durante los últimos años.

El modelo resulta ideal para vuelos extensos como los que deberá afrontar la Selección durante el Mundial 2026, que tendrá sedes distribuidas en distintos puntos de Norteamérica.