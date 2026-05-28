Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio la lista de los26 futbolista para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 , donde la "Albiceleste" defenderá el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 .

Deportes. Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi

Deportes. Mundial 2026: así es el búnker donde entrenará la Selección Argentina

Mediocampistas : Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Nicolás González y José López.

zpQyo1YeqanrnoFC

Si bien la base es la misma que se consagró en la última edición, hay algunos cambios trascendentales. Entre los arqueros aparecen Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. El marplatense es el titular indiscutido en el puesto, mientras que el ex Estudiantes de La Plata se consolidó como el primer suplente. En cuanto a los defensores, la ausencia más notoria es la de Marcos Acuña.

En referencia a los mediocampistas, la base es con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín "Colo" Barco como variantes. Otro interior convocado es Máximo Perrone, que puede ser el tercer "5" como alternativa. En la delantera Giuliano Simeone y Nicolás González se perfilan como extremos. Claro que están Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi Mundial 2026: Lionel Scaloni y Lionel Messi

El bunker de la Selección para el Mundial 2026

La FIFA confirmó los campamentos de las 48 selecciones participantes y la Albiceleste utilizará como base el Compass Minerals National Performance Center, un moderno centro de entrenamiento perteneciente a Sporting Kansas City, franquicia de la MLS.

El predio elegido por el cuerpo técnico argentino está ubicado en Kansas City, una ciudad estratégica por su posición geográfica dentro de Estados Unidos. La intención de la FIFA es reducir la cantidad de viajes durante la competencia, y por eso Kansas City aparece como una sede clave para varias delegaciones.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026 El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026 El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Los partidos de la Selección

Argentina debutará frente a Argelia el martes 16 de junio en el estadio Arrowhead, en Kansas City, Misuri. Luego jugará sus siguientes partidos en Dallas: el lunes 22 de junio ante Austria y el sábado 27 frente a Jordania. En ambos casos, el traslado desde Kansas City demandaría cerca de dos horas de vuelo.

La idea del cuerpo técnico es que la Selección argentina se instale en Kansas City desde principios de junio, incluso antes de los amistosos preparatorios. Esos encuentros serían ante México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. De esta manera, la Scaloneta buscará llegar con tiempo de adaptación al clima, los traslados y las condiciones de entrenamiento del Mundial.

El Compass Minerals National Performance Center combina tecnología de elite, infraestructura de primer nivel y servicios médicos de avanzada. El complejo fue diseñado para recibir a clubes profesionales y selecciones nacionales, y se convirtió en uno de los centros futbolísticos más desarrollados de Estados Unidos.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026 El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026