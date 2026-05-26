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26 de mayo de 2026 - 20:09
Deportes.

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi

A días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina habló del problema muscular de Lionel Messi.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi

Lionel Scaloni habló por primera vez sobre el estado físico de Lionel Messi a días del Mundial 2026, luego que se confirmara que el jugador del Inter Miami sufrió una sobrecarga muscular en el último partido de la MLS, lo que generó preocupación entre los hinchas.

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“Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferimos que no hubiera pasado nada. Vamos a esperar qué evolución tiene", declaró en una entrevista con DSports.

“A todos nos hubiera gustado que Messi llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. Los jugadores que se lesionaron recientemente todavía no están recuperados y nuestra meta es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, afirmó.

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado físico de Lionel Messi
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La lesión de Lionel Messi

Según el parte médico del club norteamericano sobre el estado de Lionel Messi, el capitán sufrió un fuerte dolor en la parte posterior de una de sus piernas durante el encuentro del domingo ante Philadelphia Union y le pidió a su entrenador salir.

El rosarino se hizo estudios en el centro médico Baptist Health y el diagnóstico oficial es sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. No hay plazos de recuperación, y marcaron que eso dependerá de su evolución “clínica y funcional”.

El bunker de la Selección para el Mundial 2026

La FIFA confirmó los campamentos de las 48 selecciones participantes y la Albiceleste utilizará como base el Compass Minerals National Performance Center, un moderno centro de entrenamiento perteneciente a Sporting Kansas City, franquicia de la MLS.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026
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El predio elegido por el cuerpo técnico argentino está ubicado en Kansas City, una ciudad estratégica por su posición geográfica dentro de Estados Unidos. La intención de la FIFA es reducir la cantidad de viajes durante la competencia, y por eso Kansas City aparece como una sede clave para varias delegaciones.

Argentina debutará frente a Argelia el martes 16 de junio en el estadio Arrowhead, en Kansas City, Misuri. Luego jugará sus siguientes partidos en Dallas: el lunes 22 de junio ante Austria y el sábado 27 frente a Jordania.En ambos casos, el traslado desde Kansas City demandaría cerca de dos horas de vuelo.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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La idea del cuerpo técnico es que la Selección argentina se instale en Kansas City desde principios de junio, incluso antes de los amistosos preparatorios. Esos encuentros serían ante México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. De esta manera, la Scaloneta buscará llegar con tiempo de adaptación al clima, los traslados y las condiciones de entrenamiento del Mundial.

El Compass Minerals National Performance Center combina tecnología de elite, infraestructura de primer nivel y servicios médicos de avanzada. El complejo fue diseñado para recibir a clubes profesionales y selecciones nacionales, y se convirtió en uno de los centros futbolísticos más desarrollados de Estados Unidos.

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