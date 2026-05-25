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25 de mayo de 2026 - 17:51
Deportes.

Se confirmó la lesión de Lionel Messi: cuánto tiempo estará en recuperación

Messi sufrió una leve distensión muscular en Inter Miami y tendrá entre 10 y 14 días de recuperación antes del Mundial 2026.

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Por  Judith Girón
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Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que el rosarino sufrió una leve distensión en el isquiotibial izquierdo. Según informaron desde el entorno de la Selección, la lesión no es grave y demandará una recuperación estimada entre 10 y 14 días.

La preocupación creció rápidamente debido a que faltan apenas 16 días para el debut de Argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, el diagnóstico llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que Messi llegaría en condiciones para el estreno ante Argelia el próximo 16 de junio.

Cómo fue la lesión de Lionel Messi

La molestia apareció durante el segundo tiempo del triunfo de Inter Miami por 6-4 ante Philadelphia Union. Messi se tomó la parte posterior de la pierna izquierda y pidió salir inmediatamente.

Luego de dejar la cancha, el capitán argentino se dirigió directamente al vestuario. El entrenador Guillermo Hoyos explicó tras el partido que el jugador presentaba signos de fatiga y que decidieron no arriesgarlo.

“Ante la duda preferimos cuidarlo”, señaló el DT.

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Cuándo volvería a jugar

Con esta lesión leve, Messi podría perderse algunos entrenamientos o incluso los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, previstos para el 6 y 9 de junio en Estados Unidos.

De todos modos, desde la Selección son optimistas y creen que llegará sin inconvenientes al debut mundialista.

Argentina ya piensa en el Mundial

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Messi y Rodrigo De Paul finalizaron su participación con Inter Miami y ahora quedarán a disposición de Lionel Scaloni para comenzar la preparación rumbo al Mundial 2026.

La Selección debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio.

Además de Messi, otros jugadores importantes arrastran molestias físicas, entre ellos Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano “Dibu” Martínez.

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