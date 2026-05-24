Gustavo Carrizo, el científico jujeño que lideró un estudio publicado en EEUU

Gustavo Carrizo, doctor en inmunología e investigador jujeño que vive en Estados Unidos.

Un científico jujeño fue publicado en la revista Nature por una investigación vinculada al sistema inmune, el metabolismo y su relación con enfermedades inflamatorias, cáncer y patologías crónicas. Se trata de Gustavo Carrizo, doctor en inmunología, investigador y científico que actualmente vive en Estados Unidos.

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El logro representa un reconocimiento de enorme relevancia dentro del mundo académico y científico. Según explicó el nacido en San Salvador de Jujuy, publicar como primer autor en una revista de ese nivel es algo poco frecuente.

“Creo que a nivel mundial un 1% de la población de los científicos llega a publicar como primer autor en esa revista. Así que sí, fue una sorpresa muy grande para mí”, expresó.

Carrizo explicó que su trabajo busca entender cómo el metabolismo, los nutrientes y la dieta pueden influir en el sistema inmunológico, encargado de defender al cuerpo frente a enfermedades, patógenos, virus y bacterias.

“Básicamente lo que tratamos de hacer nosotros es entender cómo el metabolismo, por ejemplo, los nutrientes, la dieta que nosotros consumimos, puede influenciar tu sistema inmunológico”, señaló.

En ese sentido, detalló que su investigación se centró en identificar vías metabólicas capaces de controlar células del sistema inmune en distintos tejidos del cuerpo.

Embed - El jujeño Gustavo Carrizo investigó sobre un tratamiento de enfermedades inflamatorias

El científico jujeño remarcó que el estudio tuvo repercusión porque permitió identificar una vía metabólica que actúa de manera universal sobre células del sistema inmune en diferentes órganos. “Encontramos que hay una vía metabólica que de manera universal controla estas células del sistema inmune en distintos órganos. Hicimos un estudio en muchos órganos, el cerebro, el hígado, etc., y por eso tuvo repercusión”, explicó y agregó que todo fue estudiado en ratas de laboratorio.

El rol de los macrófagos

Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo puesto en los macrófagos, células del sistema inmune que cumplen una función clave en la defensa del organismo.

“Son las células en las que yo trabajo, se llaman macrófagos, que básicamente son células que nos protegen, son como la primera línea de defensa en nuestros tejidos, en nuestro cuerpo, contra virus, bacterias y distintos patógenos”, explicó.

Carrizo también indicó que estas células pueden tener un rol en enfermedades como el cáncer, pero que su trabajo buscó observar otra función: la capacidad de los macrófagos para mantener órganos y tejidos.

“Mi investigación básicamente se trató en entender la función de estas células del sistema inmune en mantener los órganos y los tejidos del cuerpo”, sostuvo (este es el artículo que publicó)

El investigador explicó que, con el paso del tiempo, estas células pueden perder funcionalidad, algo que se vincula con enfermedades crónicas y procesos asociados al envejecimiento.

Un trabajo de años y con colaboración científica

Carrizo remarcó que lideró el proyecto y estuvo a cargo de los experimentos principales, aunque destacó que este tipo de investigaciones requieren del aporte de otros profesionales.

“Yo fui el que lideró ese proyecto, hizo los experimentos, pero obviamente que hay colaboración, hay gente de laboratorio que te ayuda con ciertos experimentos”, señaló. El doctor en inmunología explicó que este proceso llevó años de trabajo y formó parte de su camino para obtener el doctorado.

“Por eso lleva cinco años, puede ser más, dependiendo del país, poder recibirte con un doctorado. Llevó mucho tiempo, pero obviamente no hubiese sido posible sin la colaboración de otros investigadores”, expresó.

Entre la ciencia y la música

Además de su trabajo científico, Carrizo contó que la música y el deporte siempre fueron parte importante de su vida. Si bien la ciencia terminó ocupando un lugar central en su desarrollo profesional, reconoció que la música sigue siendo una pasión.

“La ciencia siempre me gustó, pero vino después. La verdad que siempre quise hacer la música, el deporte, fueron las dos cosas que siempre me interesaron”, relató.

Gustavo Carrizo - jujeño

En ese recorrido, destacó la importancia de la paciencia, la formación y la capacidad de apostar tiempo a aquello en lo que una persona puede desarrollarse.

Su mensaje

“Creo que invertir el tiempo y ser paciente terminó dando resultados. A veces quizás el mensaje es ese: tenés pasión por algo, quizás no es lo que te podés dedicar a hacer, pero si hay otra cosa en lo que sí sos bueno, quizás capitalizar en eso en el futuro te va a dejar en un buen lugar”, reflexionó.