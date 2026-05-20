Trabajadores y profesionales de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), participaron de la jornada nacional de visibilización y lucha en defensa de la salud pública, con la consigna #ElAjusteDeMileiMata.
La Jornada se desarrolló con un cartelazo en las puertas del Hospital Pablo Soria. Estuvieron presentes organizaciones del Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública de la provincia, trabajadores del equipo de salud, pacientes, usuarios del servicio público de salud, organizaciones de la sociedad civil, y referentes de UPCN, ADIUNJu y la comunidad universitaria, entre otras.
Jujuy se sumó a la jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública
Jujuy se sumó a la jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública
Los reclamos sobre la salud
Los principales reclamos giraron en torno a lo que consideran un desfinanciamiento del Remediar, del PAMI, del Programa de Inmunizaciones y el retroceso en Políticas de Salud Mental y pidieron por el correcto funcionamiento y democratización del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ).
Quienes encabezaron la movilización también rechazaron el Plan Estratégico de Salud ya que aseguran desmantela el sistema sanitario público y pidieron por salarios y condiciones dignas de trabajo para el equipo de salud.
La jornada nacional continúa con una Marcha Federal de la Salud con movilización a Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y en todo el país, donde representantes de la asociación sindical que nuclea a todos los y las profesionales de la administración pública, también estarán participando.
Jujuy se sumó a la jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública
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