Salud sufre un recorte de $63.000 millones: qué programas nacionales se verán afectados

Dentro de las casi 600 páginas que integran el extenso anexo 1 de la decisión administrativa 20/2026 , publicada el lunes y orientada a aplicar un recorte presupuestario del 2% en todos los organismos de la Administración Pública Nacional , existen 14 páginas que generan una fuerte alarma en el ámbito de la salud.

Jujuy. EXAR y el Ministerio de Salud de Jujuy lanzan un programa pionero de salud mental en la Puna jujeña

La medida genera especial inquietud entre profesionales de la salud , pacientes e incluso dentro del entorno del propio ministro Mario Lugones .

Desde la cartera sanitaria insisten por estas horas —pese a que el ajuste excedió ampliamente cualquier margen de decisión del ministerio— en que la reformulación presupuestaria apunta a eliminar duplicaciones de funciones , redefinir el papel coordinador de la Nación mediante una mayor transferencia de responsabilidades a las provincias y reorganizar el sistema sanitario en términos generales. Según remarcan, el objetivo no implica dejar de brindar prestaciones ni recortar fondos destinados a sectores considerados sensibles .

No obstante, el ajuste aplicado sobre un ministerio que desde hace tiempo atraviesa una reestructuración rodeada de cuestionamientos y fuertes controversias durante el último año encendió nuevas alarmas. La preocupación se profundiza a partir de lo señalado por Adolfo Rubinstein , quien en diálogo con la prensa advirtió sobre una “ falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y, desde ya, largo plazo . En especial, en la población más vulnerable ”.

El ajuste en el presupuesto abarca diferentes áreas, entre las que se encuentra la de medicamentos.

La nueva reducción presupuestaria profundiza el ajuste sobre el Ministerio de Salud, que ahora sufrió una quita superior a los $63.000 millones. Sin embargo, este proceso de reorganización de fondos ya había tenido antecedentes a lo largo de 2026.

Según la información publicada en el portal de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, el área sanitaria disponía inicialmente de una partida de $7.402.959 millones. Tras las modificaciones aplicadas, el monto vigente quedó reducido en $741.556 millones, alcanzando finalmente los $6.661.403 millones.

Las cifras generan preocupación especialmente al observar el nivel de ejecución presupuestaria, un indicador que permite proyectar el escenario hacia los próximos meses. Hasta el momento, y pese a que el año se acerca a su primera mitad, apenas se utilizó el 31,5% de los recursos disponibles.

Recortan $63.000 millones en Salud.

Aunque desde el Gobierno sostienen que la “modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial responde a la decisión de ordenar la inversión sanitaria para hacer más eficiente el sistema y priorizar aquellas prestaciones de mayor impacto”, además de corregir “esquemas de transferencias y estructuras que durante años funcionaron sin criterios claros de evaluación de resultados”, para Adolfo Rubinstein la normativa difundida el lunes contiene varios aspectos preocupantes.

El exfuncionario señaló, en primer lugar, que este ajuste se suma a otros recortes que ya había cuestionado el año pasado en la revista The Lancet. Además, advirtió que una de las modificaciones más sensibles volverá a impactar sobre el programa Remediar, al que definió como una política pública “muy efectiva” destinada a distribuir medicamentos en centros de atención primaria de todo el país para asistir principalmente a los sectores más vulnerables.

“Este programa tiene años largos entregando insumos gratuitos de forma ininterrumpida. Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando en todas las gestiones, entregando medicamentos esenciales. Desde antibióticos hasta remedios para cubrir las enfermedades crónicas más prevalentes, o anticonceptivos, por ejemplo. La logística ya está aceitada y se está desmantelando el programa bajo el concepto de que todo lo tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, lanzó.

Trascienden los polémicos recortes en Salud.

Salud: recortes en medicamentos y tratamientos contra el cáncer

De hecho, uno de los ajustes más significativos recayó sobre el programa 29, correspondiente a “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una reducción cercana a los $20.000 millones. Actualmente, esta área cuenta con un presupuesto de $145.629.920 millones, aunque —tal como se mencionó anteriormente— en esta primera mitad del año apenas ejecutó $47.321.569 millones.

Desde el Ministerio aseguran que estas modificaciones no afectarán a los pacientes, ya que sostienen que se logró una optimización del gasto a través de compras centralizadas realizadas por la Nación. Aun así, distintos subprogramas que dependen de esta área sensible quedaron bajo observación respecto de su continuidad.

Entre los programas alcanzados aparecen el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales; el área destinada a la entrega de medicamentos esenciales, insumos y tecnología médica; los tratamientos para enfermedades complejas y de alto costo; la asistencia para pacientes trasplantados; y la provisión de medicamentos, insumos y tecnologías vinculadas a fallos judiciales y amparos.

Desde el Ministerio aseguran que no habrá un perjuicio a los pacientes porque se optimizaron gastos.

También figuran iniciativas relacionadas con la evaluación de tecnologías sanitarias y el programa de acceso al uso medicinal del cannabis y sus derivados para tratamientos terapéuticos.

La mirada de Adolfo Rubinstein también fue compartida por Rubén Torres, titular del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA) y ex superintendente de Servicios de Salud. El especialista advirtió sobre otros aspectos sensibles del ajuste: “Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el INCUCAI, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo”.

Ese último ajuste significó una reducción de $5.000 millones sobre un sector que originalmente había sido contemplado con una partida de $15.000 millones en el presupuesto 2026. Tras la poda, el monto disponible quedó en $10.000 millones, aunque nuevamente la atención se concentra en el nivel de ejecución registrado hasta mediados de mayo.

Abarca diferentes enfermedades, como oncológicas, endémicas, zoonóticas y transmisibles por vectores.

De acuerdo con la actualización más reciente del portal Presupuesto Abierto, solamente se habían utilizado $641 millones, lo que representa apenas el 6,2% de los fondos actualmente vigentes.

Qué dice el Ministerio de Salud

Desde el Gobierno sostienen que “una parte importante de la modificación presupuestaria —más de $62.700 millones en gastos corrientes— está vinculada a programas como SUMAR+, cuyo eje principal son las transferencias hacia las provincias”. En esa línea, el Anexo 1 difundido recientemente refleja un recorte de $25.000 millones en el apartado correspondiente al “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”.

Ambos especialistas cuestionaron con dureza estas decisiones y advirtieron que el impacto recaerá especialmente sobre las provincias con menores recursos, sobre todo las del norte argentino. Según señalaron, esto podría profundizar aún más las desigualdades ya existentes en el acceso a tratamientos y servicios de salud dentro del país.

Uno por uno, cuáles son los planes nacionales afectados y cómo impactará.

Otros ajustes podrían interpretarse principalmente como una señal de nuevas desvinculaciones de personal dentro del sector público, una cuestión sobre la cual desde el Ministerio de Salud no brindaron detalles ante la consulta de este medio.

Entre algunos ejemplos, además del recorte de $2.000 millones aplicado sobre la actividad central de la cartera encabezada por Mario Lugones, también genera inquietud el panorama de distintos programas internos —conocidos informalmente como “ravioles”— pertenecientes al área sanitaria.

Otros recortes en el Ministerio de Salud

El área destinada a la Prevención y Control de Enfermedades Endémicas —de la cual dependen programas vinculados a la vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas y patologías transmitidas por vectores, como el dengue— sufrió una reducción de $1.500 millones en sus recursos.

Recortan $63.000 millones en Salud.

A esto se suman recortes de $1.000 millones tanto en los programas de Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica como en el de Abordaje de Curso de Vida. Por su parte, el programa orientado a la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles tendrá una disminución de $500 millones.

En la misma dirección, el área encargada de la respuesta al VIH, las Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra —que ya había quedado debilitada tras los recortes de personal aplicados durante 2025— afrontará ahora una reducción adicional de $800 millones.

A su vez, el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable perderá $900 millones de financiamiento. Este escenario podría derivar en una continuidad o incluso un agravamiento de los problemas vinculados a la distribución de preservativos y anticonceptivos femeninos, una situación que desde hace tiempo vienen denunciando referentes hospitalarios de distintas provincias argentinas.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Finalmente, otros organismos vinculados al área sanitaria también enfrentarán recortes presupuestarios. Entre ellos aparecen la SEDRONAR, el INCUCAI, el ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.

Este último organismo, creado en julio de 2025 como una propuesta de reorganización frente a las protestas registradas en hospitales nacionales por despidos y los bajos salarios de los residentes, tendrá una reducción de $3.195 millones en sus fondos.