Cuál es el estado de salud de las jujeñas tras la explosión de Santa Cruz: la palabra de la familia

Estado de salud de las jujeñas: cómo están Daiana y Mía

La tragedia ocurrida en Perito Moreno, Santa Cruz , sigue generando conmoción en Jujuy por el estado de salud de Daiana Estrada y su hija Mía , ambas permanecen internadas tras sufrir graves quemaduras durante la explosión e incendio registrados en un complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua.

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En una entrevista brindada a Canal 4, Facundo Vila, cuñado de Daiana , contó el difícil momento que atraviesa la familia y pidió ayuda económica para poder afrontar los gastos derivados de la emergencia.

Facundo explicó que la situación económica y emocional es muy complicada debido a las distancias y a la necesidad de acompañar a ambas pacientes.

“Estamos afrontando gastos de traslado, alimentación, alojamiento y contención familiar”, expresó durante la entrevista.

Además, indicó que familiares de Daiana debieron viajar tanto a Buenos Aires como al sur del país para acompañar a madre e hija durante el tratamiento.

La familia difundió un alias solidario para quienes deseen colaborar:

Alias: Fiore.Cruz0

Titular: Leticia Cruz, hermana de Daiana.

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Estado de salud de las jujeñas: cómo están Daiana y Mía

Según detalló Facundo Vila, Mía logró ser derivada al Hospital Garrahan el martes mediante un operativo sanitario especial y ya recibe atención médica de alta complejidad en Buenos Aires.

En tanto, Daiana continúa internada en terapia intensiva en el Hospital de Las Heras. Permanece sedada y con respirador, mientras los médicos evalúan permanentemente su evolución.

La familia indicó que durante las próximas horas los profesionales intentarán despertarla para realizar nuevos estudios y controles clínicos.

Cómo fue el traslado al Garrahan

El Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmó que dos niñas heridas durante la explosión fueron derivadas al Hospital Garrahan para recibir tratamiento especializado por quemaduras.

El operativo se realizó bajo protocolo de “código rojo” y contó con ambulancias, patrulleros policiales y apoyo de organismos de seguridad para garantizar un rápido traslado desde Caleta Olivia hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, donde aguardaba el avión sanitario.

Las autoridades sanitarias explicaron que la derivación responde a la complejidad de las lesiones y a la necesidad de atención específica en la Unidad de Quemados del Garrahan, que cuenta con infraestructura especializada para el tratamiento de pacientes pediátricos.

La hipótesis sobre la explosión

Mientras continúa la investigación judicial, Bomberos de Santa Cruz informó que la explosión habría ocurrido de manera accidental y descartó oficialmente la utilización de explosivos mineros, una versión que había comenzado a circular tras la tragedia.

El superintendente de Bomberos, Claudio Castro, señaló que una de las principales hipótesis apunta a que las personas se encontraban calefaccionándose con gas envasado.

No obstante, aclaró que las causas exactas aún están siendo investigadas y que continúan las pericias para determinar qué originó el siniestro.

Daños y conmoción en Perito Moreno tras la explosión

La explosión y el posterior incendio destruyeron gran parte del complejo habitacional y provocaron daños en viviendas ubicadas hasta 400 metros a la redonda.

Tres de los cuatro departamentos colapsaron y el edificio restante deberá ser demolido una vez finalizadas las pericias.

El hecho dejó además tres víctimas fatales: dos jóvenes trabajadores y un bebé de apenas dos meses, en una tragedia que generó profundo impacto tanto en Santa Cruz como en Jujuy.

Desde el Gobierno santacruceño confirmaron asistencia integral para las familias afectadas, mientras continúa el seguimiento médico de los sobrevivientes.