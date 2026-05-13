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13 de mayo de 2026 - 11:14
Salta.

Accidentes de tránsito: "los costos por paciente pueden superar los $3 millones"

Así lo advirtió el Ministro de Salud en relación al aumento de atenciones por accidentes de tránsito en Salta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana (Imagen con IA)

Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana (Imagen con IA)

Desde las diferentes áreas de salud de la provincia de Salta se mostraron preocupados por el aumento lesionados por accidentes de tránsito, en este sentido desde el Hospital San Bernardo dijeron que esos hechos consumen el 12% del presupuesto.

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Según una estimación difundida por la directora del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la UNSa, Carla Arévalo, quien advirtió que la problemática "no tiene la atención pública" acorde a su dimensión.

Más de 3 mil atenciones en 2025

La estimación surge de las atenciones realizadas durante 2025. Especialistas advierten que el impacto económico de los hechos de tránsito crece en Salta.

accidentes de tránsito.jpg
Accidente de tránsito

Accidente de tránsito

Durante el año pasado se atendieron a 3500 personas por diferentes accidentes de tránsito con un costo promedio superior a los $3 millones por paciente. Este monto no incluye terapia intensiva, cirugías complejas como tampoco algún tipo de prótesis.

“3 millones de pesos para empezar”

El ministro de salud de la provincia de Salta, Federico Mangione, sostuvo que los montos pueden variar según las atenciones, “eso de 3 millones es para empezar porque hay que calcular honorarios médicos, de enfermería, hotelería, alimentación, suero y antibióticos".

"Un paciente con fractura necesita al menos cinco días de internación y el costo, con prótesis y anestesia, no baja de 5 o 6 millones", agregó el Ministro.

El funcionario recordó también un caso extremo donde “, “tuvimos una paciente que se había accidentado y gastamos más de 40 millones de pesos".

Una muerte cada 60 horas en 2025

La directora del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la UNSa, Carla Arévalo sostuvo que “la dimensión es mucha, y también la sensación de que la atención sobre el tema no se iguala a la dimensión que tiene".

same asistencia carnaval
SAME accidente de tránsito

SAME accidente de tránsito

"No hacer nada o hacer solamente lo que se hace también es caro", afirmó, al plantear que el sistema de salud absorbe una carga creciente derivada de la siniestralidad vial.

El planteo se da en un contexto en el que Salta registró 140 muertes por siniestros viales durante 2025, según datos citados por la propia Arévalo en una columna publicada semanas atrás. La cifra equivale a una muerte cada 60 horas.

Un problema de salud pública

"Generalmente decimos que falta educación, pero faltan muchas cosas. Falta trabajo coordinado entre municipios, infraestructura, evaluación de medidas y sistemas que funcionen en conjunto", señaló Carla Arevalo.

"El control está bien, pero si solamente hacemos eso no vamos a cambiar la realidad ni la conducta de las personas", indicó la profesional sobre la efectividad de los controles de alcoholemia en la provincia.

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