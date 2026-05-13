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13 de mayo de 2026 - 11:49
Jujuy.

Jujuy y la diversidad de aves: más de 600 especies habitan la provincia

Jujuy y la diversidad de aves vuelven a destacarse por la gran cantidad de especies que habitan distintos ambientes naturales de la provincia.

Por  Judith Girón
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Durante la entrevista, el especialista destacó que la provincia cuenta con una combinación única de ecosistemas que favorecen la presencia de una enorme diversidad de fauna y especialmente de aves migratorias y endémicas.

Las yungas, el sector con mayor biodiversidad

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Las yungas representan el ambiente con mayor biodiversidad de la provincia

Las yungas representan el ambiente con mayor biodiversidad de la provincia

Ibarra explicó que las yungas representan el ambiente con mayor biodiversidad de la provincia y uno de los más ricos del país. Allí pueden encontrarse numerosas especies adaptadas a climas húmedos y selváticos. También señaló que la prepuna funciona como una región intermedia entre los valles y la puna, lo que amplía aún más la variedad de aves presentes en Jujuy.

Tucanes, flamencos y águilas entre las especies destacadas

Entre las especies más llamativas mencionó a los tucanes, las parinas o flamencos andinos, distintos tipos de águilas y picaflores exclusivos de la región andina. Incluso destacó la presencia del águila arpía, considerada una de las aves rapaces más imponentes y difíciles de observar.

El biólogo remarcó que muchas personas de otras provincias se sorprenden al conocer que en Jujuy pueden verse tucanes de manera natural, especialmente en sectores cercanos a las yungas.

Jujuy, un punto clave para el avistaje de aves

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Avistaje de aves en Jujuy

Avistaje de aves en Jujuy

Carlos Ibarra aseguró que la provincia es considerada un “hotspot” o punto caliente de biodiversidad y avistaje de aves, situación que genera oportunidades turísticas, culturales y científicas. Sin embargo, advirtió que también implica una gran responsabilidad ambiental para preservar los ecosistemas naturales.

Recomiendan no alimentar aves silvestres

Sobre el contacto con aves en zonas urbanas, el especialista recomendó no alimentarlas bajo ningún punto de vista, ya que esto puede afectar su comportamiento y su sistema digestivo. Además, pidió mantener el cuidado ambiental y una correcta gestión de residuos para evitar impactos negativos sobre la fauna silvestre.

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