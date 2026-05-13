Jujuy y la diversidad de aves: más de 600 especies habitan la provincia

Jujuy es una de las provincias con mayor biodiversidad de aves del país . Según explicó el biólogo Carlos Ibarra en una entrevista con Canal 4, en el territorio jujeño habitan más de 600 especies gracias a la variedad de ambientes naturales que van desde la puna y la quebrada hasta las yungas y el chaco seco.

Historias. Tiene más de 30 años como enfermera en Jujuy y contó qué es lo más duro y lo más lindo de la profesión

Running. "Representar a Jujuy es muy lindo": Tamara López brilló en el Raid de los Andes

Durante la entrevista, el especialista destacó que la provincia cuenta con una combinación única de ecosistemas que favorecen la presencia de una enorme diversidad de fauna y especialmente de aves migratorias y endémicas.

Ibarra explicó que las yungas representan el ambiente con mayor biodiversidad de la provincia y uno de los más ricos del país. Allí pueden encontrarse numerosas especies adaptadas a climas húmedos y selváticos. También señaló que la prepuna funciona como una región intermedia entre los valles y la puna, lo que amplía aún más la variedad de aves presentes en Jujuy.

Tucanes, flamencos y águilas entre las especies destacadas

Entre las especies más llamativas mencionó a los tucanes, las parinas o flamencos andinos, distintos tipos de águilas y picaflores exclusivos de la región andina. Incluso destacó la presencia del águila arpía, considerada una de las aves rapaces más imponentes y difíciles de observar.

El biólogo remarcó que muchas personas de otras provincias se sorprenden al conocer que en Jujuy pueden verse tucanes de manera natural, especialmente en sectores cercanos a las yungas.

Jujuy, un punto clave para el avistaje de aves

ChatGPT Image 13 may 2026, 11_36_20 Avistaje de aves en Jujuy

Carlos Ibarra aseguró que la provincia es considerada un “hotspot” o punto caliente de biodiversidad y avistaje de aves, situación que genera oportunidades turísticas, culturales y científicas. Sin embargo, advirtió que también implica una gran responsabilidad ambiental para preservar los ecosistemas naturales.

Recomiendan no alimentar aves silvestres

Sobre el contacto con aves en zonas urbanas, el especialista recomendó no alimentarlas bajo ningún punto de vista, ya que esto puede afectar su comportamiento y su sistema digestivo. Además, pidió mantener el cuidado ambiental y una correcta gestión de residuos para evitar impactos negativos sobre la fauna silvestre.