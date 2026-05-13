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13 de mayo de 2026 - 10:33
Salud.

Qué es el norovirus, cómo se contagia y por qué afecta a los cruceros

El norovirus es altamente contagioso y causa gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Puede transmitirse por contacto directo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, con vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

El contagio se dio en el Caribbean Princess que salió de Florida el pasado 29 de abril. (Foto: princess.com)

El contagio se dio en el Caribbean Princess que salió de Florida el pasado 29 de abril. (Foto: princess.com)

Puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado.

Puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado.

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En los últimos días también se investigó otro episodio en un crucero confinado en Burdeos, Francia, donde había más de 1.700 personas a bordo, un pasajero fallecido y decenas de personas con síntomas gastrointestinales. Aunque en ese caso las autoridades sanitarias todavía analizaban el origen del brote, el norovirus volvió a aparecer como una de las principales sospechas por el tipo de síntomas y su facilidad de transmisión.

Crucero en el caribe
El contagio se dio en el Caribbean Princess que salió de Florida el pasado 29 de abril. (Foto: princess.com)

El contagio se dio en el Caribbean Princess que salió de Florida el pasado 29 de abril. (Foto: princess.com)

Qué es el norovirus

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis. Produce inflamación del estómago y los intestinos, y suele generar síntomas como vómitos, diarrea, náuseas, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general.

En la mayoría de los casos, la enfermedad dura pocos días y la recuperación se logra con reposo e hidratación. Sin embargo, puede ser más riesgosa en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades previas o pacientes con defensas bajas, porque puede provocar deshidratación.

Contacto directo
Puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado.

Puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado.

Cómo se contagia

El contagio puede producirse de varias maneras. La vía más común es el contacto directo con una persona infectada, especialmente si comparte espacios cerrados, baños, comedores o camarotes.

También puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, o al consumir alimentos y agua contaminados. El virus puede permanecer en superficies y propagarse con facilidad si no se refuerzan la limpieza y el lavado de manos.

Los CDC recomiendan lavarse bien las manos con agua y jabón, especialmente antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales. También aconsejan manipular alimentos de forma segura, lavar frutas y verduras, cocinar bien mariscos y desinfectar superficies contaminadas.

  • contacto con personas infectadas
  • superficies contaminadas
  • alimentos y agua en mal estado

Por qué preocupa en cruceros

Los cruceros reúnen varios factores que favorecen los brotes: muchas personas conviven durante varios días en espacios cerrados, comparten comedores, baños, pasillos, actividades recreativas y superficies de uso común.

Por eso, cuando aparece un caso, las empresas y autoridades sanitarias suelen activar protocolos de aislamiento, refuerzo de limpieza, desinfección de áreas comunes y seguimiento de pasajeros y tripulantes con síntomas.

Cuáles son los síntomas del norovirus

Entre los síntomas más comunes del norovirus se incluyen:

  • diarrea
  • vómitos
  • dolor abdominal
  • fiebre
  • dolores corporales

El cuadro suele durar de uno a tres días, aunque puede provocar complicaciones por deshidratación, especialmente en adultos mayores y personas con defensas bajas.

Qué hacer ante síntomas

Ante vómitos o diarrea, la principal recomendación es evitar el contacto con otras personas, hidratarse con agua o sales de rehidratación oral y consultar a un médico si los síntomas son intensos o persisten.

También hay que prestar atención a señales de alarma como boca seca, mareos, poca orina, decaimiento extremo, fiebre alta, sangre en materia fecal o imposibilidad de retener líquidos.

En caso de sospecha, no se debe preparar comida para otras personas mientras haya síntomas y durante las horas posteriores a la recuperación, ya que el virus puede seguir eliminándose y contagiar.

Cómo prevenirlo

Las medidas más importantes son simples, pero deben sostenerse:

  • Lavarse las manos con agua y jabón.
  • Desinfectar superficies de uso frecuente.
  • No compartir vasos, cubiertos ni toallas.
  • Lavar bien frutas y verduras.
  • Cocinar completamente mariscos y alimentos de riesgo.
  • Aislar a personas con síntomas.
  • Evitar preparar alimentos si se está enfermo.

La prevención es clave porque el norovirus se transmite con facilidad y requiere muy poca cantidad de partículas virales para enfermar a una persona.

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