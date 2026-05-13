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13 de mayo de 2026 - 09:58
Salud.

Alarma en otro crucero: murió un pasajero y aislaron a más de 1.700 personas

Un pasajero de más de 90 años murió en otro crucero y cerca de 50 personas presentaron síntomas gastrointestinales con un posible brote de norovirus.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Otro crucero bajo alerta sanitaria por un posible brote de norovirus &nbsp;

Otro crucero bajo alerta sanitaria por un posible brote de norovirus

 

El norovirus se transmite rápidamente y puede causar brotes en escuelas, viajes y reuniones familiares.

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El buque pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line y llegó a Burdeos durante la noche del martes al miércoles, procedente de Brest. A bordo viajan 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, y 514 tripulantes. Según los reportes sanitarios, unas 50 personas presentaron trastornos digestivos compatibles con gastroenteritis aguda.

Qué pasó en el crucero

La alerta se activó luego de la muerte de un pasajero de más de 90 años y la detección de múltiples personas con síntomas gastrointestinales. El fallecimiento todavía es investigado y las autoridades buscan determinar si estuvo vinculado directamente con el brote o si se trató de otra causa médica.

Por prevención, se restringió el descenso de pasajeros y tripulantes mientras se realizan pruebas de laboratorio. Las muestras fueron enviadas al Hospital Universitario de Burdeos para confirmar si el origen del cuadro es norovirus u otro agente infeccioso.

norovirus
El norovirus se transmite rápidamente y puede causar brotes en escuelas, viajes y reuniones familiares.

El norovirus se transmite rápidamente y puede causar brotes en escuelas, viajes y reuniones familiares.

Qué es el norovirus

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda. Se transmite con facilidad a través del contacto directo con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua contaminados.

Los síntomas más habituales:

  • vómitos,
  • diarrea,
  • náuseas,
  • dolor abdominal,
  • fiebre
  • malestar general.

En la mayoría de los casos, el cuadro mejora en pocos días, pero puede ser más riesgoso en personas mayores, niños pequeños o pacientes con enfermedades previas por el riesgo de deshidratación.

Protocolos sanitarios en Burdeos

Las autoridades francesas desplegaron un operativo sanitario en el puerto para controlar la situación. Entre las medidas aplicadas se encuentran el aislamiento de las personas con síntomas, la restricción de actividades en tierra, la desinfección de espacios comunes y el seguimiento médico de pasajeros y tripulantes.

Según medios europeos, al momento del reporte había alrededor de 49 o 50 personas con síntomas activos. La empresa operadora del crucero confirmó que tanto pasajeros como miembros de la tripulación presentaron cuadros compatibles con enfermedad gastrointestinal.

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