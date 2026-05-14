Accidentes de tránsito: "los costos por cada paciente pueden llegar a los $10 millones"

Atender a una persona herida en un accidente de tránsito puede costarle al sistema público de salud desde $230 mil hasta $10 millones o más , según la gravedad del caso, los traslados, la internación, las cirugías, la terapia intensiva, los insumos y las posibles secuelas. Así lo explicó Javier Cadar , secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud de Jujuy, en diálogo con Canal 4 y TodoJujuy.

Jujuy. El costo oculto de los accidentes de tránsito: cuánto gasta el SAME por cada asistencia

La información permite dimensionar una parte menos visible de los siniestros viales: además de las vidas perdidas, el dolor de las familias y las consecuencias físicas para quienes sobreviven, cada accidente moviliza una estructura sanitaria completa que requiere recursos humanos, ambulancias, hospitales, quirófanos, medicamentos, prótesis, rehabilitación y seguimiento médico.

El dr. Cadar explicó que no existe un único valor, porque cada caso depende de la gravedad del siniestro y de las necesidades del paciente.

“ Es muy variable, depende de la gravedad. Hay accidentes que son leves, que pueden variar desde 230.000 pesos, que es prender la ambulancia, y hasta 2 millones tranquilamente podemos variar según la necesidad en ese momento ”, señaló.

En los casos más complejos, el costo puede crecer mucho más. “Hay accidentes que son leves, hay accidentes que son moderados a graves, que implican un mayor gasto. Podemos tener gastos de 3 millones hasta 10 millones en un accidente grave”, detalló.

El funcionario aclaró que esos montos incluyen distintas etapas de atención, desde la emergencia inicial hasta posibles procedimientos de alta complejidad.

"Podemos tener gastos de 3 millones hasta 10 millones en un accidente grave” "Podemos tener gastos de 3 millones hasta 10 millones en un accidente grave”

Cuando ocurre un accidente, se activa todo el sistema

El impacto de un siniestro vial no empieza ni termina en el lugar del choque. Cuando una persona resulta herida, se moviliza una cadena de asistencia que involucra al SAME, los hospitales, las guardias, los quirófanos y, en muchos casos, las terapias intensivas.

“Cuando hay un accidente se mueve todo el sistema de salud, la parte de emergencia, lo que es con las ambulancias, el sistema hospitalario, se produce internación, el paciente puede requerir de ir a una internación de cuidado intensivo, puede entrar a cirugía, puede fallecer, que es otra de las cosas que nos ocurre mucho en los accidentes”, explicó Cadar.

Ese despliegue requiere personal médico, enfermeros, choferes, camilleros, especialistas, técnicos, insumos, estudios, medicamentos, oxígeno, materiales descartables, equipamiento y camas disponibles.

“Todo esto genera gastos, y es muy variable. Y generalmente tenemos gastos altos. Lleva mucho gasto lo que es accidentología”, “Todo esto genera gastos, y es muy variable. Y generalmente tenemos gastos altos. Lleva mucho gasto lo que es accidentología”,

SAME - choque - ambulancia Cada accidente de tránsito también golpea al sistema de salud Imagen ilustrativa realizada con IA

Cuánto sale un día de internación, estudios y tratamientos

Uno de los costos más importantes aparece cuando el paciente necesita quedar internado. Según Cadar, un día de internación y estudios para una persona accidentada puede representar una suma elevada para el sistema.

“Aproximadamente entre $230.000 y $340.000 por día, más o menos. Y eso también depende de lo que necesite. Puede variar hasta $500.000 por día tranquilamente”, indicó.

"Puede variar hasta $500.000 por día tranquilamente” "Puede variar hasta $500.000 por día tranquilamente”

A ese monto hay que sumarle el traslado en ambulancia. Si se toma una salida del SAME de alrededor de $230 mil y un día de internación de $500 mil, el costo inicial puede acercarse a los $800 mil en apenas una jornada, sin contar cirugías, prótesis, medicamentos especiales o tratamientos posteriores.

“Hay cosas que pueden necesitar urgente, que te encarecen: prótesis, cosas que tengan que necesitar urgente en ese momento, en una cirugía, algo. Eso encarece mucho”, sostuvo. “Hay cosas que pueden necesitar urgente, que te encarecen: prótesis, cosas que tengan que necesitar urgente en ese momento, en una cirugía, algo. Eso encarece mucho”, sostuvo.

Las secuelas también tienen costo

El secretario de Salud puso el foco en otro aspecto clave: muchas personas que sobreviven a un accidente no vuelven rápidamente a su vida habitual. Algunas quedan con lesiones permanentes, amputaciones, secuelas neurológicas o discapacidades que requieren asistencia durante meses o años.

“Son generalmente pacientes que quedan con unas secuelas, pueden quedar con amputaciones, con secuelas neurológicas, en donde también encarece al sistema”, explicó.

En esos casos, el gasto no termina con la internación. Puede hacer falta una silla de ruedas, una prótesis, rehabilitación, controles, tratamientos y acompañamiento interdisciplinario.

“Vos tenés que ver que esa persona después tenga que usar una silla de ruedas, que las sillas de ruedas pueden variar entre 500.000 pesos. Hay sillas de 15 millones de pesos con unas sillas más posturales, depende del tipo de sillas, de aluminio, de qué materiales son”, señaló Cadar.

También habló del costo de las prótesis: “Hay prótesis que también pueden variar de $300.000 hasta de $150 millones, que son más o menos una robótica, pero que son para gente especial y para gente que las necesita”.

Moto - Ruta 1 - Same El costo de los accidentes: hasta $10 millones por una atención grave Imagen ilustrativa a hechos viales del fin de semana (Imagen con IA)

Un costo que siempre es alto

Más allá de las diferencias entre un accidente leve, moderado o grave, Cadar fue claro al remarcar que la accidentología representa una de las demandas más costosas para el sistema sanitario.

“El costo, lo que sí uno tiene que quedar claro, el costo en lo que es accidentología siempre es muy alto, siempre, siempre es altísimo”, afirmó.

"El costo en lo que es accidentología siempre es muy alto" "El costo en lo que es accidentología siempre es muy alto"

La frase resume una realidad que muchas veces no se ve cuando se habla de tránsito: cada siniestro implica recursos públicos que podrían destinarse a otras áreas de salud, pero que deben usarse para responder a emergencias que, en muchos casos, podrían evitarse con conductas responsables.

Qué pasa si el paciente tiene obra social

Cadar explicó que, cuando la persona accidentada tiene obra social, el sistema público igual responde en la emergencia. Luego, si corresponde, se busca derivar o recuperar los costos a través de la cobertura.

“Generalmente lo que es el sistema de salud público absorbe los gastos. Si tiene obra social son derivados a una clínica privada, la atención se hace, pero se busca la forma de cobrarle a la obra social, que pague lo que tenga que pagar en caso de lo que requiere el paciente”, indicó.

Esto marca un punto central: ante una urgencia, primero se atiende al paciente. Después se define el circuito administrativo o de recupero de costos, pero la emergencia siempre requiere una respuesta inmediata.

Los traslados desde el interior también encarecen el sistema

En una provincia con distancias largas y localidades alejadas de los hospitales de cabecera, los traslados también representan un costo importante.

“Encender ya la ambulancia implica 230.000, 240.000 pesos. Hay que movilizar a un médico, hay que movilizar a un enfermero, hay combustible, hay toda una logística que encarece el sistema”, explicó Cadar.

Cuando una persona se accidenta en el interior y debe ser derivada a un hospital de mayor complejidad, el sistema debe disponer ambulancia, equipo de salud, combustible, comunicación, coordinación y una cama disponible en destino. Todo eso implica tiempo, dinero y recursos humanos.

Detrás de cada número hay una familia

Los datos económicos ayudan a entender el peso que tienen los siniestros viales sobre el sistema de salud, pero no alcanzan para medir todo el daño. Detrás de cada accidente hay una persona herida, una familia que espera noticias, médicos que intentan salvar una vida y, muchas veces, consecuencias que duran para siempre.

Una imprudencia al volante puede terminar en una muerte, en una amputación, en una lesión neurológica o en meses de rehabilitación. También puede afectar a personas que no tuvieron responsabilidad en el hecho: peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros o familias enteras que circulaban por una ruta.

Por eso, el llamado vuelve a ser el mismo: respetar las normas de tránsito, no usar el celular al manejar, no conducir alcoholizado, usar casco y cinturón, respetar velocidades máximas y entender que cada decisión en la calle puede tener consecuencias irreversibles.

Lo que tenés que saber

Costos que puede generar un accidente de tránsito para el sistema de salud

1. Salida de ambulancia del SAME

Entre $230.000 y $260.000 por movimiento.: Incluye activación del móvil, combustible, seguro, desgaste del vehículo, personal e insumos básicos.

2. Traslado desde el interior de la provincia

Desde $230.000 o $240.000 solo por activar la ambulancia: El costo aumenta si hay que movilizar médico, enfermero, chofer, combustible y coordinar la derivación hacia un hospital de mayor complejidad.

3. Atención inicial de un accidente leve

Desde $230.000 aproximadamente: Puede incluir asistencia básica, control médico, traslado y uso mínimo de insumos.

4. Atención de un accidente moderado

Puede llegar a $2 millones o más: Depende de si el paciente necesita estudios, curaciones, medicación, observación o internación.

5. Atención de un accidente grave

Puede costar entre $3 millones y $10 millones: Incluye ambulancia, guardia, estudios, cirugía, internación, terapia intensiva, medicamentos e insumos de alta complejidad.

6. Día de internación con estudios

Entre $230.000 y $340.000 por día: En casos más complejos puede llegar a $500.000 por día.

7. Primer día de atención completo

Puede rondar los $730.000 a $800.000: Ese cálculo surge de sumar una salida de ambulancia de aproximadamente $230.000 más un día de internación que puede llegar a $500.000, sin contar cirugías ni prótesis.

8. Estudios médicos

El costo varía según la gravedad.

Puede incluir radiografías, tomografías, ecografías, análisis de laboratorio, controles neurológicos, estudios cardiológicos o seguimiento posterior.

9. Cirugías

Pueden llevar el gasto total a varios millones de pesos.

Si el paciente necesita quirófano, anestesia, especialistas, medicación, internación y materiales especiales, el costo puede alcanzar o superar los $10 millones.

10. Terapia intensiva

Es uno de los costos más altos.

Incluye cama crítica, monitoreo permanente, respirador si hace falta, medicación, estudios continuos y personal especializado.

11. Medicamentos e insumos

El costo depende del caso.

Puede incluir sueros, antibióticos, analgésicos, sedación, oxígeno, vendas, gasas, descartables, inmovilizadores y medicación de alto costo.

12. Prótesis

Entre $300.000 y $150 millones: El valor depende del tipo de prótesis, la complejidad, el material y la necesidad del paciente.

13. Sillas de ruedas

Desde $500.000 hasta $15 millones: Las más costosas son sillas posturales o especiales, según la lesión y la movilidad del paciente.

14. Rehabilitación posterior

Puede sostenerse durante semanas, meses o años.

Incluye kinesiología, controles médicos, curaciones, rehabilitación neurológica, tratamiento psicológico y seguimiento.

15. Costo operativo mensual del SAME

Alrededor de $280 millones por mes: Ese monto permite sostener ambulancias, bases, personal y funcionamiento del sistema en toda la provincia.

Un accidente de tránsito no solo implica una ambulancia. Puede activar guardia, internación, estudios, cirugía, terapia intensiva, prótesis, silla de ruedas y rehabilitación. En los casos graves, el costo para el sistema de salud puede llegar a $10 millones o más, además del dolor humano, las secuelas y el impacto en las familias.