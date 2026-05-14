Bronquiolitis en Jujuy: "representa una de las principales causas de atención pediátrica"

Desde el Hospital Materno Infantil advirtieron sobre el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias e hicieron foco sobre todo en la bronquiolitis ya que “ representa una de las principales causas de atención pediátrica y se deben tener en cuenta síntomas como tos, agitación, fiebre alta y síntomas gastrointestinales”, explicó Mónica Carlés, subdirectora del Hospital.

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“ En esta época aumentan las consultas por cuadros respiratorios ”, agregó la profesional y sostuvo que “ la consulta, en caso de bronquiolitis, debe ser inmediata en el caso en que se presenten patologías de base como enfermedades neurológicas, cardiológicas o asma, por ejemplo, porque estos antecedentes hacen que los cuadros agudos sean más severos”.

Carlés dijo que “ cuando se presentan estos síntomas se puede consultar, primeramente, en el puesto de salud o en el hospital más cercano desde donde se realizará la derivación al Materno Infantil en caso de ser necesario”.

Sobre los protocolos de actuación adelantó que “en los cuadros respiratorios, realizamos el triage, es decir, la división de la condición de cada paciente para la prioridad en la atención y aun teniendo mayor demanda por temporada, nuestra Guardia brinda respuesta integral a cada uno de los pacientes”.

Aumentan los cuadros respiratorios

Con la llegada de las bajas temperaturas estamos en una época de mayor incidencia estacional de enfermedades respiratorias como influenza, neumonía, bronquitis, bronquiolitis y Covid-19, entre otras.

Ante esta realidad, desde el Ministerio de Salud recordaron que es importante tener en cuenta la presencia de síntomas y realizar la consulta inmediata, así como tener en cuenta las medidas de cuidado en el hogar y en entornos educativos y laborales.

Las enfermedades respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser o estornudar y pueden afectar oídos, nariz, garganta y pulmones.

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El contagio también puede ocurrir por contacto con superficies u objetos contaminados como picaportes, barandas de escaleras o de transporte público, mesas o escritorios y utensilios de uso personal como vasos, cubiertos o mate, entre otros.

Para evitar complicaciones, cuando se presentan fiebre mayor o igual a 38°, tos persistente, congestión, dolor de garganta, respiración agitada y con ruido y/o silbido al respirar se debe realizar la consulta médica para la valoración adecuada del caso. En bebés y niños pequeños, se debe acudir a consulta frente a irritabilidad, llanto persistente, aleteo nasal con dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse y/o rechazo al alimento.

Recomendaciones

Para prevenir y controlar la transmisión de las infecciones respiratorias en el hogar y en ámbitos escolares y laborales, se recomienda:

Mantener completos los esquemas de vacunación frente a Covid-19, influenza, neumococo y otros virus respiratorios

Ventilar adecuada y periódicamente los ambientes

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón

Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo

Evitar compartir artículos personales como vasos, mates, cubiertos y utensilios

Descartar pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos

En el caso de bebés, mantener la lactancia materna