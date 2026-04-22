Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

Los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy continúa en alza en las últimas semanas, según lo detalló el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Debido a esta situación y a la época del año que atravesamos, advirtieron a la ciudadanía la importancia de colocarse la vacuna antigripal.
Reporte de casos de chikungunya en Jujuy
Javier Cadar, secretario de Coordinación general del Ministerio de Salud, brindó en conferencia de prensa el reporte de casos confirmados de chikungunya en Jujuy. En ese marco, indicó que hasta la fecha se contabilizan 72 casos confirmados.
Además, precisó que hay otros 24 casos probables que continúan bajo estudio, y que 4 de los confirmados corresponden a nexos con otros casos. También informó que actualmente hay un paciente internado y no se reportaron personas fallecidas.
El estado del paciente internado
Sobre ese último caso, Cadar señaló que la persona se encuentra estable y que en las próximas horas podría recibir el alta médica.
Distribución de casos de chikungunya por localidades
- Aguas Calientes: 30 casos
- San Pedro: 21 casos
- Perico: 7 casos
- San Salvador de Jujuy: 6 casos
- Caimancito: 5 casos
- Yuto: 1 caso
- Pampa Blanca: 1 caso
- Libertador: 1 caso
Chikunguña
Encontraron punto de partida para desarrollar medicamentos contra la chikunguña.
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Casos de virus respiratorios en aumento
Por otra parte, el Secretario de Coordinación general del Ministerio de Salud acotó que en referencia a los casos de virus respiratorios hubo un gran aumento. En total son 183 casos confirmados por virus respiratorios, los cuales son 29 de Covid y otros 154 casos corresponden a influenza A.
En ese contexto, Cadar ponderó la importancia de la vacunación atigripal, destacando que están recibiendo de a poco las partidas de vacunas. "Toda persona que tenga una indicación debe colocarse la vacuna y mayores de 65 años no necesitan un certificado médico, al igual personal de salud y esenciales", detalló.
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