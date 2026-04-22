Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

Los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy continúa en alza en las últimas semanas, según lo detalló el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Debido a esta situación y a la época del año que atravesamos, advirtieron a la ciudadanía la importancia de colocarse la vacuna antigripal.

Salud. Se amesetan los casos de chikungunya en Jujuy y esperan una baja en las próximas semanas

Javier Cadar, secretario de Coordinación general del Ministerio de Salud , brindó en conferencia de prensa el reporte de casos confirmados de chikungunya en Jujuy. En ese marco, indicó que hasta la fecha se contabilizan 72 casos confirmados.

Además, precisó que hay otros 24 casos probables que continúan bajo estudio, y que 4 de los confirmados corresponden a nexos con otros casos. También informó que actualmente hay un paciente internado y no se reportaron personas fallecidas.

chikungunya

El estado del paciente internado

Sobre ese último caso, Cadar señaló que la persona se encuentra estable y que en las próximas horas podría recibir el alta médica.

Distribución de casos de chikungunya por localidades

Aguas Calientes: 30 casos

San Pedro: 21 casos

Perico: 7 casos

San Salvador de Jujuy: 6 casos

Caimancito: 5 casos

Yuto: 1 caso

Pampa Blanca: 1 caso

Libertador: 1 caso

Chikunguña Encontraron punto de partida para desarrollar medicamentos contra la chikunguña. Twitter

Casos de virus respiratorios en aumento

Por otra parte, el Secretario de Coordinación general del Ministerio de Salud acotó que en referencia a los casos de virus respiratorios hubo un gran aumento. En total son 183 casos confirmados por virus respiratorios, los cuales son 29 de Covid y otros 154 casos corresponden a influenza A.

En ese contexto, Cadar ponderó la importancia de la vacunación atigripal, destacando que están recibiendo de a poco las partidas de vacunas. "Toda persona que tenga una indicación debe colocarse la vacuna y mayores de 65 años no necesitan un certificado médico, al igual personal de salud y esenciales", detalló.