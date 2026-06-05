Qué enfermedad tenía el Indio Solari: la explicación de un experto en Ciencias Biológicas

El músico Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes a los 77 años, tras una década de convivencia con una enfermedad, diagnóstico que él mismo había hecho público en 2016.

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El exlíder de Patricio Rey y sus Redoditos de Ricota tenía Parkinson, una patología crónica, progresiva y neurodegenerativa que se estima que en Argentina afecta a unas 100 mil personas.

Solari había contado que tenía esta enfermedad hace poco más de una década. Fue en marzo de 2016, ante las más de 150.000 personas que habían ido a verlo cantar al Hipódromo de Tandil, que soltó la noticia.

Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad. El Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida, dijo por aquel entonces. Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad. El Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida, dijo por aquel entonces.

De qué murió el Indio Solari

Según informaron en TN, el fallecimiento ocurrió en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. La Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nº 2 de Ituzaingó.

Indio Solari (9)

Qué es la enfermedad de Parkinson

En ese marco, Juan Ferrario, doctor en Ciencias Biológicas e investigador especializado en esta patología, explicó en Canal 4 que, “si bien el 90% de los casos se manifiestan entre los 50 y 60 años, existe un componente genético que puede adelantar la aparición de los síntomas de manera drástica”.

“El primer síntoma detectable es la rigidez muscular”, planteó Ferrario. “Inicialmente es muy difícil de detectar”, señaló y agregó que “solo el 10% de los casos detectados tienen un origen hereditario”.

Según el análisis del experto, “en estas situaciones particulares, la enfermedad puede manifestarse mucho antes de lo previsto. Incluso a partir de los 10 años o en la franja de los 30 a 40 años”.

parkinson

Se trata de una enfermedad que causa la muerte de una serie de células del cerebro que controlan los movimientos y la coordinación, lo que provoca temblores y dificultades de diverso tipo para caminar y moverse. Cuando se presenta, las neuronas que producen dopamina comienzan a morir lentamente.

Sin ese químico cerebral, no pueden enviar los mensajes apropiados a los músculos para controlar los movimientos. El daño que produce empeora con el tiempo y, si bien en los últimos años la ciencia desarrolló tratamientos, por ahora se desconocen cuáles son las causas que producen el desgaste de las neuronas y no hay cura.

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Parkinson: cuáles son sus síntomas

En una primera etapa, los síntomas de la enfermedad suelen ser leves, como por ejemplo un temblor, o una ligera sensación de que el pie o una pierna tienen rigidez o arrastre. También aparece como incipiente síntoma un temblor en la mandíbula.

A nivel general, otros síntomas más destacados son los problemas en el equilibrio, la rigidez y dolores musculares, la presión baja al levantarse, el habla más lenta y la voz monótona, babeo, postura encorvada y otros problemas corporales.

También aparecen entre los síntomas a mirar como alertas la falta de expresión facial, la incapacidad para escribir claramente.

Parkinson avanzado: cómo funciona el marcapasos cerebral que mejora la calidad de vida Parkinson

En el caso de los movimientos, aparecen dificultades para comenzar a caminar o pararse de una silla y para continuar con los movimientos. Más adelante, aparecen otras complicaciones, como dificultades para comer, problemas con las extremidades y temblores.

En etapas avanzadas provoca una gran dificultad para realizar actividades cotidianas, como comer, caminar o simplemente estar en reposo.