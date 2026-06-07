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7 de junio de 2026 - 10:45
Jujuy.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma completo

Estos serán los puntos de atención para la campaña de vacunación y registro de mascotas desde el lunes 8 al viernes 12.

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Por  Victoria Marín
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El operativo municipal se desarrollará del lunes 8 al viernes 12, con atención en doble turno: por la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 15 a 18 horas.

vacunas - perros
Vacunación antirrábica de mascotas

Vacunación antirrábica de mascotas

Cronograma de vacunación y registro

El lunes 8, el operativo se realizará en avenida Fuerza Aérea y Comodoro de la Colina, en barrio Calsina.

El martes 9, la atención será en avenida Fuerza Aérea N° 1102, en barrio Éxodo Jujeño.

El miércoles 10, la campaña llegará a Manzana 3, Lote 6, calle Río Blanco, en barrio Bajo Éxodo.

El jueves 11, el puesto estará ubicado en avenida Tte. Farías y Comodoro de la Colina, en el espacio verde de barrio 281 Viviendas.

Finalmente, el viernes 12, la vacunación y registro se realizará en el CPV Santa Ana, ubicado en Capitán Krauss y Comodoro de la Colina, en el sector de 200 Viviendas.

Horarios de atención

Desde la Municipalidad recordaron que la atención será en dos turnos: de 10 a 13 por la mañana y de 15 a 18 por la tarde.

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