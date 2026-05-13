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13 de mayo de 2026 - 11:15
Sociedad.

Cuál es la raza de perro con mayor agresividad, según una investigación veterinaria

Un estudio del Royal Veterinary College sorprendió al revelar que la raza señalada no coincide con las consideradas potencialmente peligrosas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La raza de perro más agresiva no es la que todos piensan, según un estudio.

La raza de perro más agresiva no es la que todos piensan, según un estudio.

Cuando se habla de perros con conductas agresivas, suele pensarse rápidamente en razas catalogadas como potencialmente peligrosas, entre ellas el Pit bull, el Rottweiler o el Dogo argentino. No obstante, una investigación reveló que los ejemplares con mayores niveles de agresividad no pertenecen a ninguno de esos grupos.

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Por el contrario, el estudio apunta a una raza que generalmente es asociada con un carácter amigable y familiar. El trabajo realizado por especialistas del Royal Veterinary College determinó que los perros con más tendencia a comportamientos agresivos son los Cocker spaniel inglés.

La raza de perro más agresiva no es la que todos piensan, según un estudio.

Cocker spaniel inglés, la raza de perro más agresiva

El estudio realizado por veterinarios del United Kingdom indicó que cerca del 4% de los Cocker spaniel inglés presentan comportamientos agresivos. Sin embargo, el porcentaje aumenta considerablemente en los ejemplares de pelaje dorado, donde la cifra asciende hasta el 12%.

En comparación, los Rottweiler, tradicionalmente asociados a una imagen más intimidante, registran un nivel de agresividad del 7,46% entre sus ejemplares. El veterinario Dan O'Neill, responsable de la investigación, señaló en declaraciones al Daily Mail que la elección de una raza suele ser una de las principales preocupaciones para quienes incorporan un perro a su hogar.

“Aunque no es una raza muy agresiva, los dueños deben ser conscientes de que los cocker spaniels son más agresivos que otras razas típicas de familias con niños, como los Labrador retriever”, explicó Dan O'Neill.

No son lo que parecen: el Cocker spaniel inglés.

El especialista también remarcó que los índices más elevados de agresividad se detectaron en los ejemplares machos y en aquellos de color dorado.

Otra de las conclusiones destacadas por la investigación señala que el comportamiento agresivo no está relacionado con el tamaño del animal. De hecho, el estudio sostiene que los Chihuahua muestran niveles de agresividad similares a los del Pastor alemán.

¿Qué tan agresiva es la raza de tu perro?

  • Cocker Spaniel Inglés Dorado: 12,08%
  • Rottweiler: 7,46%
  • Cocker Spaniel Inglés Rojo: 6,5%
  • Cocker Spaniel Inglés Negro: 6,3%
  • Cocker Spaniel Inglés Marrón: 4.3%
  • Chihuahua: 4.2%
  • Labrador: 2,24%
  • Dogo: 1,97%
  • Galgo: 1,7%

Prevalencia (%) de agresividad en cada raza

El Cocker spaniel inglés de pelaje dorado, el más agresivo.

Característica del Cocker spaniel inglés

El Cocker spaniel inglés es una de las razas más difundidas en distintos países de Europa y suele estar presente en muchos hogares como perro de compañía. Sin embargo, detrás de su apariencia amigable conserva un fuerte instinto vinculado a su pasado como perro de caza. Por ese motivo, una crianza inadecuada o la falta de entrenamiento pueden derivar en conductas problemáticas.

Se caracteriza por tener un tamaño mediano y una contextura robusta. Su cabeza presenta una forma apenas redondeada, aunque menos pronunciada que la del Cocker spaniel americano. Posee ojos marrones, luminosos y con una expresión atenta. El hocico es cuadrado y bien marcado, acompañado por mandíbulas fuertes y una nariz amplia. Entre sus rasgos más distintivos aparecen las orejas largas, caídas y de inserción baja.

Rottweiler, un perro que por tu tamaño ya asusta.

La cola nace por debajo de la línea dorsal y, durante muchos años, fue habitual recortarla con el argumento de prevenir heridas durante las jornadas de caza. Sin embargo, actualmente esa práctica es considerada una intervención sin fundamento veterinario y ha comenzado a prohibirse en numerosos países y regiones.

Otro de los rasgos distintivos del Cocker spaniel inglés es su pelaje: largo, suave y levemente ondulado, acompañado por una capa interna espesa que le brinda protección. El manto puede presentarse en distintos colores, entre ellos naranja, negro, rojizo, limón y varias tonalidades de marrón, tanto combinados con blanco como sin él.

Un cachorro de Cocker.

A continuación, algunos datos esenciales a tener en cuenta:

  • Altura: 38-41 cm.
  • Peso: 13-15 kg.
  • Esperanza de vida: 13-14 años.
  • Ideales para gente con experiencia en el manejo de perros.

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