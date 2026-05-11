Así fue el reencuentro entre un hombre y su perro que emocionó a todos en redes

“ Me siento feliz ”. Con ese breve mensaje publicado como reacción en Facebook , Mariano Regonat confirmó este viernes que la búsqueda de su perro Roco había llegado a su fin. Luego de 24 horas de recorrer distintos caminos rurales en la zona de Avellaneda , en la provincia de Santa Fe , el hombre logró reencontrarse con su mascota y registró el momento.

Las imágenes, que reflejan la emoción tanto de Mariano como del animal al reencontrarse, no tardaron en difundirse en redes sociales y, en poco tiempo, alcanzaron gran repercusión y se hicieron virales .

La búsqueda de Roco había comenzado el jueves cerca de las 10 de la mañana . Desde ese momento, Mariano empezó a compartir fotos y videos de su mascota en distintas plataformas digitales , con la intención de que algún vecino o conocido pudiera aportar información que ayudara a dar con su paradero .

A partir de las indicaciones que distintas personas le iban acercando sobre posibles avistamientos del perro , el hombre se trasladaba en su vehículo y se dedicaba a recorrer los caminos rurales de la zona.

“Dónde estás, mi bebé , te estamos buscando con mami y Nacho”, escribió en una de las publicaciones que Mariano compartió esa misma tarde, cuando Roco ya llevaba más de siete horas perdido. Sin embargo, el animal pasaría la noche lejos de su hogar y su familia.

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En las primeras horas de la mañana apareció otra publicación en redes sociales. “Te estamos esperando, Roco, ¿por dónde andás?”, volvió a expresarse el hombre en tono de desesperación. Más adelante, también sumó mensajes en los que ofrecía una recompensa por cualquier información que ayudara a encontrarlo.

Un reencuentro emotivo que se volvió viral en redes sociales

La búsqueda terminó finalmente cerca de las 15 del viernes, cuando en una de sus recorridas por los caminos de tierra de la zona, Mariano logró divisarlo. Al reconocer a lo lejos el pelaje amarillento del animal, el hombre tomó su teléfono y empezó a filmar la escena, mientras el vehículo quedaba rodeado de bocinazos, entre la emoción del reencuentro y el intento de captar la atención de su mascota.

Las imágenes, que más tarde el propio Mariano difundió en redes sociales bajo la frase “Así lo encontré al cabezudo”, generaron gran emoción. En el video se observa al perro caminando por una zona desolada, cuando reconoce un vehículo que le resulta familiar.

El emotivo reencuentro entre un hombre y su perro perdido que se volvió viral.

De inmediato, el animal cruza hacia el otro lado del camino de tierra. Al detenerse el auto y abrirse la puerta, el perro corre directamente hacia su dueño y lo colma de muestras de afecto.

“Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi”, alcanza a decir el hombre en medio de la emoción. Aunque el perro no comprende las palabras, entiende que volvió a estar seguro y lo expresa permaneciendo muy cerca de su dueño. “Bueno, ya papá te encontró, bueno, tranquilo hijo, qué lindo perrito, bueno bueno mi amor, ya está, ya está, papá te encontró, ahora vamos a casa”, le dice el hombre mientras responde con afecto a los abrazos del animal.

El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño tras días de búsqueda.

Más tarde, Mariano compartió el primer video de Roco ya de regreso en su hogar, donde se lo ve nuevamente jugando e incluso trepado a un árbol. “Extrañaba su juguete”, comenta el hombre mientras lo llama, y el perro vuelve otra vez para llenarlo de muestras de cariño.