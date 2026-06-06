La Selección Argentina le ganó a Honduras por 2 a 0 en el primer amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Honduras en su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputó en el Kyle Field de College Station, Texas, y le permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzar a ajustar detalles de cara al debut mundialista.

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Los goles de la Albiceleste fueron convertidos por Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone, en un partido donde el entrenador aprovechó para observar variantes y darles minutos a varios futbolistas.

Giuliano Simeone - Autor del segundo gol de la Selección Argentina

Giuliano Simeone - Autor del segundo gol de la Selección Argentina

Argentina mostró superioridad durante gran parte del encuentro y logró imponerse ante un rival que ofreció poca resistencia.

Lautaro Martínez abrió el marcador desde los doce pasos y luego Giuliano Simeone amplió la ventaja para sellar el resultado definitivo.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico valoró especialmente el funcionamiento colectivo y la posibilidad de probar distintas alternativas en varios sectores del campo de juego.

Scaloni preservó a Messi

Una de las principales novedades de la noche fue la ausencia de Lionel Messi dentro del campo de juego.

El capitán argentino integró el banco de suplentes, pero finalmente no sumó minutos. La decisión respondió a la intención del cuerpo técnico de administrar las cargas físicas y continuar con su puesta a punto para llegar en óptimas condiciones al Mundial.

La expectativa ahora está puesta en el próximo amistoso, donde podría tener participación.

Debuts con la camiseta albiceleste

El partido también dejó un momento especial para varios futbolistas que tuvieron su estreno oficial con la Selección mayor.

Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas hicieron su debut con la camiseta argentina, sumando una experiencia importante en un contexto de máxima exigencia.

Scaloni continúa ampliando la base de jugadores disponibles y evaluando alternativas para afrontar una competencia que exigirá un plantel amplio y competitivo.

Se viene Islandia como última prueba

El seleccionado nacional tendrá una nueva presentación el próximo martes cuando enfrente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Ese encuentro será el último ensayo antes del inicio de la Copa del Mundo y servirá para terminar de definir aspectos tácticos y futbolísticos.

El debut mundialista ya tiene fecha

La cuenta regresiva para la defensa del título ya está en marcha. Argentina hará su estreno en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia.

El encuentro se disputará en Kansas desde las 22:00 (hora argentina) y marcará el comienzo de un nuevo desafío para la selección campeona del mundo, que buscará volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.