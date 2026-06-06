La Selección Argentina enfrenta hoy a Honduras antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina disputará este sábado un amistoso frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, en Estados Unidos, en lo que será una de las últimas pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. El encuentro servirá para que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evalúe variantes y ajuste detalles de cara al debut mundialista.

Fútbol Mundial 2026: los números que usarán los jugadores de la Selección Argentina

El partido comenzará a las 21 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de TyC Sports, Telefe y LPF Play.

A pocos días del comienzo de la defensa del título conseguido en Qatar 2022, el seleccionado argentino afrontará un compromiso que permitirá observar el rendimiento de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar entre los titulares.

Scaloni aprovechará el encuentro para darle rodaje a algunos jugadores que vienen sumando minutos en la preparación y analizar alternativas en diferentes sectores del campo de juego.

Entre las principales novedades aparecen las posibilidades de que Juan Musso tenga participación en el arco, mientras que Agustín Giay y Giovani Lo Celso también buscan consolidarse como opciones para el once inicial. En ataque, Giuliano Simeone podría integrar el tridente ofensivo junto a Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Varias bajas por precaución

El entrenador argentino confirmó que algunos futbolistas serán preservados debido a molestias físicas y procesos de recuperación que todavía no están completamente superados.

Por esa razón no tendrán actividad Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes. Tampoco jugarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nico Paz, quienes continúan recuperándose de distintas dolencias.

Julián Álvarez también será resguardado por molestias en uno de sus tobillos, con el objetivo de evitar riesgos innecesarios a pocos días del inicio del torneo.

La expectativa por Lionel Messi

Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino viene recuperándose de una inflamación en el isquiotibial izquierdo y mostró una evolución favorable durante los últimos días.

El propio Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el astro rosarino sume algunos minutos frente a Honduras o en el próximo amistoso ante Islandia.

Aunque todavía no está confirmada su participación desde el inicio, no se descarta que integre el banco de suplentes y tenga acción durante algún tramo del encuentro.

Un rival accesible para la Albiceleste

Honduras llega como un adversario de menor jerarquía en comparación con otros seleccionados que participarán del Mundial. Ubicado en el puesto 66 del ranking FIFA, el conjunto centroamericano buscará aprovechar la oportunidad para medirse ante el vigente campeón del mundo.

Para Argentina, el amistoso representa una ocasión ideal para afianzar conceptos futbolísticos, probar variantes tácticas y llegar con ritmo de competencia al estreno mundialista.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano.

DT: José Francisco Molina.